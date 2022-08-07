影／聖文森總理龔薩福抵台訪問 呼籲中共停止台海軍演

我邦交國聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）應中華民國台灣政府邀請，於今天（7日）至12日率團訪台，訪問團於清晨5點36分搭機抵台訪問，外交部長吳釗燮到場接機。龔薩福於機場發表談話時表示，聖文森與中華民國是42年的老朋友，不會為了某些原因與我斷交，同時呼籲中共不應以裴洛西訪台為藉口進行軍演，並停止在台海這一帶所有的軍事演習。

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福表示，聖文森及格瑞那丁以及中華民國在42年前就建立了邦交關係，雙方在國與國、人民與人民間的關係就如家人般非常良好，也是因為聖文森國在對外關係政策的基礎方面，主要是強調主權以及獨立的重要性，以及不干涉其他國家的內政，並且和平解決所有爭端。

龔薩福認為中華文明有將近六千年之久，聖文森及格瑞那丁對中華文明的態度，就是他們瞭解一個中華文明當中，自1949年開始，在政治方面就有「兩個不同的詮釋與表達」，兩個合法、但又不同的政治體，他也相信雙方最終會隨著時間找到和平解決的方法。

龔薩福指出，聖文森國對於武力威脅的基調跟態度都是一致的，不接受攻擊與暴力威脅，甚至在聯合國也有做出相應的動作，這對東亞甚至對全世界的文明都是不可接受的；聖文森國反對任何使用武力，或者是以彰顯武力的方式去進行的所有威脅，世界各國在不同環節、不同地區都是環環相扣，因此這樣的威脅也會影響聖文森國，所以他們非常不樂見大國威脅小國。

他也提到美洲地區有類似的關係，例如說，他們面對著美國，同時也要處理跟古巴、委內瑞拉及尼加拉瓜的關係，因此聖文森在美洲經營這些對外關係時，一貫的立場就是希望能交朋友，如果四海皆友，那世界就會更加和平。

龔薩福也坦白地說，聖文森也要經營與中華人民共和國的關係，雖然雙方之間的關係並非如他們所願，中華人民共和國要求聖文森國與其建立正式邦交關係前，必須與台灣斷交，但雙方若要建立和平的關係，就不能有這樣子的先決條件，所以聖文森不會背棄台灣這個42年的老朋友。

他說在中美洲的銀行中，聖文森也與中國合作，所以這種關係是可以存在的，甚至在聯合國還有許多國際組織、國際體系當中，聖文森也與中華人民共和國共存，因此絕對不會與中華人民共國為敵。

他強調，聖文森雖然與中華人民共和國在許多國際體系上面有許多的合作跟交流，但是與中華民國是42年的老朋友，聖文森在台灣有非常多老朋友，他現在也在台灣訪問，藉此展現聖文森及格瑞那丁與中華民國間的堅定友誼，但「聖文森與台灣的友情」跟「聖文森與中華人民共和國的交流及尊重」並不牴觸。

龔薩福認為將近6000年的中華文明中，1949年至今的時間其實非常短暫，他相信兩個不同的政治表達，最終會隨時間流逝和平解決，他也希望能親眼見證。同時，他也呼籲中共停止在台海這一帶所有的軍事演習，他看到台灣從家庭主婦到學生，農民、漁民及勞工等等各行各業的人，在面對這樣的軍事演習時都非常恐懼。

他認為美國眾議院議長裴洛西訪台，是裴洛西與台灣政府間的事情，雖然這件事有些值得探討的部分，他不願做出評論，但他認為不應以裴洛西訪台作為軍事演習的藉口。

他也強調此次訪台是為了彰顯聖文森與台灣之間的友誼，沒有要挑釁誰，這次訪台是在裴洛西訪台前就透過官方且正式的外交管道所安排之訪問行程，花費了非常多的時間，並不是緊跟裴洛西議長或美國腳跟後來的。