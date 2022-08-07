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影／軍演延長 柯文哲稱灰犀牛效應批蔡：只能危機處理了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天出席萬華艋舺學園祭活動，被問到延長軍演的後續影響，柯文哲先嘆一口氣並抓抓頭表示，兩岸關係變壞不是一天兩天，當初都不做任何動作、也不來往，現在只能夠危機處理了。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天出席萬華艋舺學園祭活動，被問到延長軍演的後續影響，柯文哲先嘆一口氣並抓抓頭表示，兩岸關係變壞不是一天兩天，當初都不做任何動作、也不來往，現在只能夠危機處理了。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲今天出席萬華艋舺學園祭活動，被問到延長軍演的後續影響，先嘆一口氣並抓抓頭說，舉灰犀牛效應批蔡政府，兩岸關係變壞不是一天兩天，當初都不做任何動作、也不來往，現在只能夠危機處理了。

共軍在台周邊軍演進入第三天，大陸海事局昨再連發三起航行警告，將在黃海南部、渤海部分海域，實施十日到一個月不等的長期軍演。

媒體今天問柯文哲，共軍延長軍演，政府又不與對岸溝通，接下來怎麼解決？他說，這就是問題，以艋舺學園為例，要大家講到同意也要花四年時間，兩岸關係變壞也不是一天兩天，要花好幾年時間，慢慢變壞，「你問我現在怎麼辦，還是要想一下，是這樣，做什麼事情都要長遠布局。」

柯文哲說，他常講灰犀牛與黑天鵝，黑天鵝是你想都沒想到，突然跑出來，灰犀牛是好幾年前，大家講說會有這個問題，兩岸問題是今天才出現，好幾年前都知道是問題，當初不知道當時都不做任何動作，也不來往，現在只能夠危機處理了。

對於延長軍演是否對能源、經濟等有後續長遠影響？柯文哲說，小英政府規畫要將能源50%移到天然氣，但我們的天然氣存量不會超過七天，不要說戰爭，颱風來，也都會影響海運，都會是問題。

柯說，回到灰犀牛的案例，如果台灣能源50%依照天燃氣，幾乎都要外國輸入，我們的庫存量只有七天，如果遇到颱風地震港口罷工，都會是問題，所以同樣，這個問題是今天才出現？好幾年前大家都知道，但是就是不做任何動作。

軍演 柯文哲 天鵝

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