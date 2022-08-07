立陶宛交通及通訊部次長今訪台 交流智慧及綠色運輸

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅今率官員及電動巴士企業代表共11人抵台，展開為期5天深化雙邊交流合作的訪問。

外交部指出，這是繼6月12日立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜、6月22日立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯率團訪台後，立陶宛政府再次派遣次長級官員來訪，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部表示，愛格涅此行偕立陶宛電動巴士業者訪台，將拜會我國政府交通相關部會，參訪我國電動巴士產業龍頭企業，探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域的合作契機，共同促進民主夥伴的團結及韌性，打造民主自由產業鏈。

外交部表示，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的夥伴，雙方共同關切自由、人權 、民主韌性及供應鏈安全等重要議題。面對全球威權主義持續擴張，破壞以規則為基礎的國際秩序，台灣與立陶宛深切體會唯有全球民主夥伴團結一致，才能堅守彼此共同珍視的自由民主價值，而促進國際貿易進行與人流物流移動的交通運輸，更將是台立合作的重點方向。

外交部提到，近期台立交流密切，除立國連續派遣次長級官員訪台，7月我立法院長游錫堃率跨黨派立委、駐美代表蕭美琴偕外交部政務次長曾厚仁均曾造訪立國，此行愛格涅政務次長率電動巴士相關企業訪台，彰顯台立兩國將共同攜手打造綠色經濟與產業。外交部樂見雙邊在共同價值理念基礎上，持續穩健推進經貿交流鏈結，深化鞏固兩國緊密夥伴關係。