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聖克里斯多福及尼維斯完成國會大選 我國祝賀友邦

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
駐聖克里斯多福及尼維斯大使林昭宏代表蔡總統及我國政府向克國新任總理德魯致賀並轉致蔡總統賀函。圖／外交部提供
駐聖克里斯多福及尼維斯大使林昭宏代表蔡總統及我國政府向克國新任總理德魯致賀並轉致蔡總統賀函。圖／外交部提供

我國在加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯，在當地時間5日順利舉行國會大選，選舉結果由勞工黨在全國11個國會選區中贏得6席過半數成為執政黨。勞工黨黨魁德魯6日傍晚在克國總督府宣誓就任克國第4任總理，並將籌組新內閣。

外交部今天表示，我國駐克國大使林昭宏已於第一時間代表蔡英文總統及我國政府與人民向德魯表達誠摯賀忱，並轉致蔡總統親署賀函。

外交部指出，本次國會大選選舉過程民主、平和、順利，選舉結果勞工黨（SKNLP）獲得6席，「關切公民黨」（CCM）獲得3席，「人民行動黨」（PAM）及原執政黨「人民勞工黨」（PLP）分別獲得1席。

外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯是我國重要的友邦，於1983年9月脫離英國獨立建國，同年10月間即與我國建交，使我國成為克國對外建交的第一個國家，兩國邦誼歷久彌新。

外交部說，台灣與克國都是島嶼國家，具有共同利益及共享價值，歷年來雙方齊力推動包括醫療、教育、人才培育、觀光、婦女賦權、經濟復甦、氣候韌性及永續發展等合作計畫，成果豐碩，禆益克國國計民生。

外交部表示，克國也長期在國際場域支持台灣參與國際組織。未來我國將在雙方既有合作基礎上，持續與克國新政府深化合作關係，持續加強兩國篤實邦誼。

外交部 加勒比海地區

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