范雲參訪倫敦：支持台灣已經成英國跨黨派共識

民進黨立委范雲、林宜瑾這兩天在英國倫敦進行參訪，與英國上議院保守黨策略大將Lord Gilbert、下議院外交委員會召集人Alicia Kearns，以及自由民主黨外交事務發言人Layla Moran三位國會議員進行午餐會。范雲表示，三位議員一致表達支持台灣，已經成為英國跨黨派的共識，Alicia還預告，她11月將率團來台訪問。

參訪團此行聚焦「教育如何面對數位化時代的新挑戰」，拜會了英國教育部，與負責數位策略的Kath Moulds等，討論了教育面對數位化的挑戰，如何協助下一個世代做好準備，以及如何處理數位落差，如何透過數位化工具，減緩教育中的不平等等議題。也拜會了負責數位治理的「數位、文化、媒體及體育部」，了解英國在脫歐後，如何處理數位法規與歐盟的關係；如何提出自己的資料治理策略，及如何平衡商業利益與民眾權益。

林宜瑾表示，訪團造訪英國教育部與歐盟教育文化執行署，向歐盟學習多元發展與人本教育，而歐盟也很好奇台灣如何培育半導體人才，雙方互相指教、共同成長，民主國家之間互相拜訪交流，本來就是正常、應該的。

林宜瑾指出，台灣以前在國民黨的傾中政策下，只敢依賴中國、不敢走出世界，才讓台灣人灰心的以為自己沒辦法和國際交流，很是可惜。幸好台灣現在堅持擺脫中國、融入民主國家的行列，終於換來在全世界曝光的成果，大家對台灣不再陌生，可以擁有更多國際合作的機會，經貿和民主都能一同發展進步。