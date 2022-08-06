【重磅快評】台鐵被駭怪中國軟體？蔡政府趁亂認知作戰

美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台，隔天在台鐵新左營站、7-11等廣告看板都被駭客入侵，出現批評裴洛西訪台字眼。事後NCC表示，這是媒體廣告系統裡使用中國軟體所致，行政院也因此究責台鐵，認為此舉違反公務機關不可採購大陸資通訊產品的規範，更指交通部可做出處分。但同時間，多個政府官網也被駭客入侵，難道也是因為使用中國軟體所致？說穿了，蔡政府不過又是故意牽拖給中國軟體，趁亂帶風向，只是柿子挑軟的吃拿台鐵開刀。

這次裴洛西訪台期間，台鐵在新左營站的廣告螢幕牆出現批評明顯是衝著裴洛西的簡體文字，引發關注，台鐵解釋廣告牆是廣告公司的廣告，接的是廠商的網路，不涉及局內網路。NCC主委陳耀祥說，這是因為廣告媒體系統裡面有使用到中國軟體，也呼籲企業若系統中有使用中國軟體，在關鍵時刻就要小心被駭。行政院更跳出來說，前年底就已通令公務機關與關鍵基礎設施不得使用中國資通產品，包括其委辦與發包的廠商在內都不得使用，台鐵這次事件是根本不得使用中國資訊訊軟體，要追究台鐵的責任。

但其實，這是刻意混淆視聽的說法，這些LED看板可能是使用陸製產品，而NCC所稱的大陸軟體，指的就是LED的驅動程式，就是讓LED發揮顯示功能的程式。以人體來比喻，驅動程式只是讓你的雙腳可以走動，但要往哪裡走動，靠的是好比大腦的主機作業系統。這次被駭客入侵的不是手腳，而是系統的主機，也就是大腦，讓人本來應該是要往前走，卻變成往後走，這跟手腳有何關係？

且同時間，總統府、外交部、國防部、農委會還有高雄市政府等多個中央及地方政府官網也被境外DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，流量高達平日的數百倍，導致官網一度無法顯示，有的則是出現五星旗，難道也是因為使用中國軟體所致？對於外界質疑，行政院又說這些網站壅塞和置換網站內容，未達資安危機程度，一付輕描淡寫的模樣。

事實上，DDoS就是利用大量的網際網路流量，使標的物或周圍的基礎設施不堪重負，癱瘓系統運作與服務，進而阻斷標的物伺服器、服務或網路的正常流量。這是國際間很常見也被認為是技術含量不高的網攻手法，沒想到，打假訊息不遺餘力、成天強調資安就是國安的蔡政府，卻連被這種認為低階的DDos網攻手法都束手無策，政府資安的防護能力就像這次中共軍演，民眾還要從日方公布資訊才知道飛彈從頭頂上飛過一樣薄弱。

依照蔡政府這種不堪一擊的資安能力，駭客除了可以輕易便癱瘓網站，進入公務網站發布假訊息當然也是輕而易舉。面對駭客攻擊，蔡政府能做的也只是事後防範，教育部更是通令要求各校派人24小時監看網站，一有異狀就回報，資訊時代，居然是用這種土法煉鋼的方式防堵駭客入侵，真是笑掉大牙。更諷刺的是，就在台灣多個政府官網被攻擊的同時，行政院也發布政委唐鳳出任數位發展部部長，號稱IT天才大臣的唐鳳怎麼沒有出手發揮作用？

過去蔡政府全面禁絕大陸資通訊產品，把所有資安問題都推給中國，但經過這次駭客大量攻擊政府網站，外界才赫然發現蔡政府的資安防護居然如此不堪一擊。蔡政府為了轉移焦點，就把風向帶到是因為使用中國軟體所致，拿倒楣的台鐵祭旗，蔡政府成天說對岸認知作戰，其實才真是認知作戰的箇中高手。