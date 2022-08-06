瓦解中國認知作戰 蔡英文要民進黨地方黨部應深入基層

民進黨地方黨部主委聯誼會昨天在中央黨部召開第一次會議，民進黨台南市黨部表示，黨主席蔡英文總統親自出席，下達指示籲深入基層瓦解中國認知作戰

民進黨台南市黨部今發布新聞指出，蔡英文針對最近中共對台軍事施壓提出3點指示：1.民進黨執政六年以來，積極加速國防建設，國軍的戰力跟鬥志都很強大，我們有信心也有能力對抗任何外來的侵略；2.中國清楚知道侵略台灣要付出很大的代價，所以慣用的手法就是分化我們的內部，透過「認知作戰」，想要激化台灣內部對立，破壞台灣的團結；3.請各位主委在各地方，積極協助對抗惡意的「認知作戰」，破解錯假訊息，共同捍衛台灣的民主與自由。

市黨部主委潘新傳表示，中共在利用台灣言論自由特點，於社群媒體操弄目標群眾認知，其操作「認知作戰」的方式趨於多元，除積極培植國內網紅對台灣統戰，並透過社交軟體管道，企圖影響青少年認知與國家認同。事實上，近年來有若干網路謠言被外國媒體或特定組織快速傳播，影響國人對政府政策的判斷，甚至造成投票行為改變、社會對立激化，致公共政策的理性討論空間蕩然無存，深究源頭，皆是中共對我執行的「認知作戰」的關係。