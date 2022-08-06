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綠委訪日大啖福島食品：絕對安全又美味

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委組成的日本參訪團，在福島大啖當地食品，並讚許絕對安全又美味。圖／郭國文辦公室提供
民進黨立委組成的日本參訪團，在福島大啖當地食品，並讚許絕對安全又美味。圖／郭國文辦公室提供

民進黨立委、亞東國會議員友好協會會長郭國文所率領的日本訪問團趁著周末，今天前往日本福島，親自體驗核災後重建的城市。郭國文以及參訪團成員立委何志偉、張廖萬堅、林楚茵也都親自品嚐福島美食，歷經11年的檢驗，參訪團表示，福島食品不只安全又美味，很高興今年初解除相關禁令後，在台灣也能嚐到福島食品。

郭國文表示，透過科學的檢驗方式來開放福食，是排除台日經貿、台灣加入CPTPP的障礙，讓雙方關係得以突破的重要事件，尤其今年是台日新關係50週年，能在這樣框架下不斷進展，也讓開放福食宛如一份贈禮，加深雙方情誼。

郭國文指出，福食解禁的議題之所以拖至今年才開放，主要是民眾對食安的擔憂，以及政治因素的干擾。食安的部分，就用科學數據以及國際標準來化解疑慮；政治干擾則較棘手，但執政黨從去年美豬公投開始，不斷地宣傳政府嚴謹的食安檢驗，再三向民眾說明，政府不會讓不符合安全標準的食品進入，也讓福食於今年順利開放。

在福島的同時，郭國文一行人也前往震災傳承未來館，以及到當初311大海嘯所侵襲的海邊，實際探訪災難現場。在震災傳承未來館時，由館長親自解說當時受災與重建的過程，參訪團也允諾未來會協助相關作業。

郭國文說，311大地震開啟了台日「善循環」，後續的賑災與救援，讓日本感受到台灣的友善；後續當台灣需要疫苗，或是在國際上需要發生時，日本都當仁不讓。然而，這樣的善循環，不應侷限於災難等突發事件，而能延伸至政策面的相互回饋，郭國文希望，未來透過台灣加入CPTPP的合作，以及建構雙方交流的法律架構來提升台日善循環的層次。

郭國文 福島食品 日本

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