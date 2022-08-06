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台海危機 朱立倫：政黨不要透過危機獲取利益

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國民黨主席朱立倫（中）表示，兩岸要透過交流對話，避免衝突誤會。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫（中）表示，兩岸要透過交流對話，避免衝突誤會。記者李宗祐／攝影

國民黨主席朱立倫南下嘉義縣為同黨同志介紹推薦縣長參選人王育敏，對於美眾議院議長裴洛西訪台後中共軍演範圍加大，同黨立委認為造成台海動盪一事；朱立倫表示，兩岸要透過交流對話，避免衝突誤會；不希望任何政黨透過衝突危機來獲取任何的政治利益。

朱立倫表示，國民的立場一定是捍衛中華民國、保衛民主自由、維護兩岸和平穩定，希望風波趕快止歇，兩岸要透過交流對話，避免衝突誤會，國民黨一定會促進兩岸和平穩定關係，畢竟所有的衝突傷害的是人民，不希望再有這樣的衝突，希望努力捍衛中華民國、維護民主自由，促進區域安全及兩岸和平。

兩岸情勢緊張是否會影響年底選舉？朱立倫認為，民進黨一直希望透過衝突，來獲得政治利益，國民黨是希望維護和平、維護穩定，不希望再有任何的衝突誤會發生，也不希望任何政黨透過衝突危機來獲取任何的政治利益。

朱立倫 國民黨

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