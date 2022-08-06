政院指公機關遭駭未達資安危害程度 高虹安：自欺欺人

近日台海關係緊張，公務機關頻遭網路攻擊，但行政院昨稱主要是網站壅塞和置換網站內容，未達資安危機程度。具有科技專業的立委高虹安今天說，這樣的說法是「自欺欺人」，懷疑機密資料早就被偷偷、逐漸竊取出去，政府應更嚴正看待網站防護。

高虹安目前也是立法院「資通安全與科技發展策進會」的創會會長，最近獲民眾黨提名持續拚新竹市長選舉，今天一早到大菜市場拜票，接著受新竹市工商婦女協會邀請赴8月例會致詞，中午則北上到台北參加民眾黨黨員代表大會暨三周年慶活動。

針對近日政府機關網站頻遭攻擊、癱瘓，高虹安在行程間回應此事，強調針對行政院所謂未達危害資安程度，這樣的說詞資安界朋友看到都認為是自欺欺人表現，網站被駭進去可更換資料，也能在網站上發表假消息、人民下載資料也可能替換成假資料。

高虹安直言，政院看待資安事件竟然用沒有資安危害的輕描淡寫態度應對，「懷疑資安及國安口號到底是否真有被落實？」認為政府機關系統若有做好人員訓練、資安防護與設備採購，事實上這樣資安事件早就應要被發現。

高虹安懷疑是否中國大陸網軍很早就有駭客入侵、潛伏系統內部，如果早就被潛伏過程中這些縱深防護系統沒做好，機密資料早就被偷偷、逐漸竊取出去，台灣不能輕鬆看待，應全面檢討網站系統內部是否遭潛伏等駭客攻擊手法。

高也認為，許多網站被替換資料與圖片也許是個「警告」，台灣要更嚴正來看網站系統的防護機制。