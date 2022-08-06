柯文哲譴責大陸：中美對抗 不該遷怒台灣民眾

中共解放軍進行軍演，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，中國大陸口口聲聲說台灣人民是同胞，但面對美中衝突卻是轉過頭來嚇唬台灣無辜善良的百姓，特別是農漁民跟食品業者，誠懇呼籲中國大陸當局跟美國對抗，不應該遷怒台灣民眾。

柯文哲今天出席「俄烏戰爭後國際情勢與兩岸關係前瞻」研討會時表示，台灣沒有實際參與俄烏戰爭，但由於兩岸情勢的緊張，時常被拿來對照，因此有「今日烏克蘭，明日台灣」說法。

他說，但台灣位於第一島鏈樞紐，再加上在半導體產業的成就，世界各國不會坐視台灣變成烏克蘭。

不過，柯文哲也說，自己的國家要自己救，各國重視台灣只能視為額外的善意，台灣的問題終究要自己面對。

柯文哲指出，台灣的主體性、民主自由、人民福祉、安全等，都是最重要的目標。要達成這些目標，必須和美國、日本、中國大陸、歐盟等，都必須要有暢通的溝通管道，因為交流可以增加善意，善意可以促進交流，最起碼也避免惡意螺旋的上升，這也是自己明知道有很多困難，仍堅持要舉辦雙城論壇的理由。