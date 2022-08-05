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曾說大陸沒人權是優勢？ 張善政批綠：聽不出反諷智商有問題

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參加八德區支持者活動，受訪時不滿被抹黑、抹紅。記者鄭國樑／攝影
張善政參加八德區支持者活動，受訪時不滿被抹黑、抹紅。記者鄭國樑／攝影

桃園市長參選人張善政今天下午參加八德區拜票行程，媒體問綠營要民眾不要投給挺中共的人，他說，「我們這裡沒有挺中共的人」，民進黨會抹紅他，是因為他們的市長參選人現在碰到很大的危機，大家不要聽他們那些抹紅造謠的資訊。

民進黨批評，張善政過去參加論壇發言說中共沒有人權，是發展技術的優勢等話。張善政強調，把他的話斷章取義「這個人的邏輯有問題，我那段話是在反諷，那個人聽不出來是不是？這個人的智商有問題」。

張善政競選辦公室發言人曾俊豪今晚也表示，近日部分綠營民代參選人、網路側翼持續炒作去年舊聞、抹黑、抹紅張善政，辦公室嚴正駁斥與澄清。2021年5月8日，張善政以行政院前院長身分，應邀出席「兩岸關係與國際政經情勢之展望」論壇，卻因媒體標題曲解原意而遭外界誤解，當時，張善政就已出面澄清；事隔1年多，民進黨不但把陳年舊事挖出來，還加料抹黑，競選辦公室與張善政本人，昨天下午就陸續發文澄清，並且附上當時的影片檔連結與原文供外界檢視。

曾俊豪還原當時情況，指出張善政在總結階段提到，「科技發展需要市場規模、經濟規模，大陸市場這麼大，科技發展不去利用對岸的市場，厚植我們的實力，如果不這樣想的話，頭殼有問題」。

曾俊豪說，上述文字明顯是以台灣產業利益為出發點的發言，有影片可以佐證，不知林智堅陣營有沒有看影片？如果有看，為何要斷章取義、惡意解讀，難道林智堅除了抄襲、落跑，還會抹黑，這就是林智堅團隊的水準嗎？

張善政競選辦公室發言人何元楷表示，並不是每個人都能像林智堅那樣，放任爭議一直延燒，不願到台大學倫會說清楚講明白，若親自去說明，一天就可以解決爭議，實在不懂林智堅為何要持續閃躲、避而不談。除了閃躲自身的抄襲或新竹球場等爭議題目外，還放任特定民進黨議員參選人潑髒水、潑紅漆，都已經2022年了，民進黨還是在用這些老招數、舊奧步，真的很期待林陣營可以不一樣，可以跟著時代進步。

何元楷強調，桃園向來是良善之都，對手口口聲聲說要打乾淨選戰，不要潑髒水，但如今看來，根本是說一套做一套，這樣毫無誠信的參選人，如果當選，真能為桃園鄉親謀福祉嗎？他期待林智堅陣營，趕快說清楚自身爭議，並就抹黑一事公開致歉，不要再用烏賊戰術轉移焦點，還給桃園民眾一場乾淨的選舉，還給公共輿論一個清新的空間，實現真正的民主。

張善政參加支持者活動，青年團發言人也到場。記者鄭國樑／攝影
張善政參加支持者活動，青年團發言人也到場。記者鄭國樑／攝影

2022大選 桃園市長 張善政 林智堅

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