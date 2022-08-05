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新竹市立棒球場8月賽事移往斗六 9月恐也打不了職棒

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場中職賽事因場地問題生變。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場中職賽事因場地問題生變。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場原地重建後因場地爭議，7月24日賽事喊卡延賽，8月3場賽事也確定要更換場地，中華職棒大聯盟今天公告8月移往斗六球場進行。至於9月3、4日賽事還打不打？據了解，場地細節改善費時，今年內新竹恐無法打職棒，場地正在協調中。

味全龍隊將新竹作為雙主場之一，依據原本中職賽事規畫，味全龍下半季在新竹市立棒球場共8場賽事，7月22日至24日迎戰富邦悍將；8月16、17日面對中信兄弟、8月18日對上統一獅；9月3日迎戰統一、隔天9月4日再戰兄弟。

但因為新竹市立棒球場場地問題，7月24日賽事罕見延賽，今天也確定8月3場賽事將全部移往斗六球場進行。據了解，新竹市立棒球場因場地改善細節多，部分項目改善須花2個月以上，9月賽事也可能移往其他球場打，代表今年新竹恐盼不回中職賽事。

味全龍因新竹主場賽事場地變更，今天在官方臉書公告表示「原訂新竹球場之賽事，經新竹市政府、中職聯盟與球團多方評估後，因新竹球場尚在養護中，原訂之賽事將以更換場地處理。」依相關公告，7月24日與8月3場賽事可全面退票，不收10％手續費。

至於中職賽程目前仍表定味全龍9月3日迎戰統一、隔天9月4日再戰兄弟，味全龍的臉書說明也透露玄機「場地待確認後另行公告」，球迷可自行選擇退票，不收10％手續費。若球迷已有事先購買新竹套票與包票者，味全龍表示將另行公告相關補償辦法。

新竹市立棒球場 中職 味全龍 統一獅

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