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獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

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【重磅快評】小粉紅與塔綠班

聯合報／ 主筆室
大陸外交部發言人趙立堅堅決反對裴洛西訪台，日前聲稱中方必將採取堅定應對和有力的反制措施，至於是什麼措施，那就讓我們「拭目以待」。路透
大陸外交部發言人趙立堅堅決反對裴洛西訪台，日前聲稱中方必將採取堅定應對和有力的反制措施，至於是什麼措施，那就讓我們「拭目以待」。路透

裴洛西（前譯波洛西）旋風訪台後續效應持續發酵，兩岸官方立場針鋒相對，卻不約而同體現出了，對內都面臨自己一手鼓催的「小粉紅」與「塔綠班」施加民族主義壓力。水能載舟、亦能覆舟，固然民族主義作為鞏固政權的手段效果顯著，但若失控戰事恐一觸即發，玩火自焚。

中共建政後，民族主義火苗便不時為當權者所用，到了習近平時代，美中爭霸基本格局定型，北京再次借力使力，順勢訴諸民族主義，喚起團結意識對抗美國的情緒，被推到了新高峰。

縱容民族主義橫行並非沒有副作用，這次裴洛西訪台，陸方縱使祭出高規格軍演，「小粉紅」們仍認為態度太軟不買賬，中國大陸外交部發言人趙立堅微博更是被灌爆，充斥著「中國嘴砲部」、「說好的拭目以待呢」等言論。

但中南海也明白，當前二十大在即，美中關係、兩岸問題未到正面對衝時刻，面對裴洛西訪台，要表達嚴正反對立場，更要避免局面失控，「小粉紅」們群情激憤的情緒，並非北京當局完全樂見。

同樣狀況也在台灣上演，蔡政府近年出於選戰考量大賣「芒果乾」，傳遞出「愛台灣不夠，你得恨中國」的訊息，一樣在操作民族主義，對「塔綠班」洗腦。具體舉例，蔡總統在四大公投時，文宣主打「四個不同意，台灣隊站出來」，言下之意，若不接受四個不同意，你就不是台灣隊，是中共同路人。

藉民族主義操作選戰也被民進黨運用在年底選戰上。陳時中昨天宣布，若當選要成立國際事務局，掙脫「一中」敘事框架，著眼點正是在要延續裴洛西來台的政治紅利，讓抗中保台的兩岸牌在地方選舉，一樣能發揮如總統大選的影響力。

但蔡總統的兩岸路線，終究是以不成為區域的麻煩製造者為主軸，昨天軍演首日，大陸無人機掠過金門上空，綠營側翼卻已出現，為何連無人機都不敢擊落的言論，看在國安單位眼裡，想必也是膽戰心驚。當「塔綠班」所代表的仇中民族主義，對執政黨已是不可忽視的一股聲音，如何拿捏其中分寸，考驗執政者智慧。

政治學名言，「愛國主義是無賴最後的避難所」，指的是一些人以愛國作為藉口，舉著愛國的名號為所欲為、顛倒是非，並將反對他們的人扣上賣國帽子加以討伐，他們的行為並非真正的愛國，對國家實際上只有傷害。

兩岸當權者當前操弄民族主義的背景脈絡不盡相同，但一致的是，雙方都相繼感受到了「小粉紅」與「塔綠班」所帶來的後座力，若不加以克制，不僅對內失去平衡，更無助於兩岸間的相互理解。

裴洛西 北京 四個不同意

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