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柯建銘視訊美眾議員：台灣是美國最堅實民主盟友

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
柯建銘視訊美眾議員表示，台灣是美國最堅實民主盟友。圖／柯建銘辦公室提供
柯建銘視訊美眾議員表示，台灣是美國最堅實民主盟友。圖／柯建銘辦公室提供

民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，上午與美國共和黨籍眾議員朴銀珠（Michelle Steel）進行視訊會議，雙方談及台灣向美國採購武器相關法案、台美自由貿易協定（FTA）、台灣加入印太經濟架構等議題。柯說，美國是台灣最堅強的後盾，台灣也是美國最堅實的民主盟友。

柯建銘表示，朴銀珠長年關心台灣與兩岸議題，在擔任眾議員後，不僅多次在國會發言力挺台灣，更敦促拜登政府保障台灣的安全，也極力讚揚台灣的防疫表現，不受中國侵擾，更在日前提出「台灣民主防禦武器租借法案」，授權美國政府在必要時，可直接租借武器給台灣，以加強台灣的防禦能力，同時亦要求美國政府能夠加速對台軍售。

柯建銘表示，台灣向美國採購武器過程相當繁複，若能夠以租借的方式提供武器，能夠進一步強化台灣的安全，希望該法案能夠得到美國參眾兩院的支持。朴銀珠也表示，該法案已經獲得多位共和黨與民主黨議員的連署，盼望能夠盡速排案審查，同時他也致函拜登總統，希望能盡速批准對台灣的軍售案。

柯建銘說，他在會議中也向朴銀珠傳達台灣人民捍衛民主的決心，即便面臨中國軍事與資訊戰的威脅，台灣不挑釁也不升高衝突，但對於保衛國家也從不遲疑與退縮，台灣人民絕對有信心，也有勇氣捍衛主權。

柯建銘指出，雙方還就未來台灣與美國的經濟合作上進行討論，朴銀珠強烈表達對簽訂台美自由貿易協定（FTA）以及台灣加入印太經濟架構的支持。

美國 柯建銘

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