中共軍演後出席公開活動 蔡英文：這是不負責任的作法

（10:15更新）

蔡英文總統說，她早在2020年就答應要來參加台灣美食展，也期待可以在現場品嘗台灣各地美食，但是因為疫情的爆發後，打亂既有的秩序和節奏，台灣美食展為了配合政府的措施停辦了。

蔡總統說，今年台灣美食展能夠恢復舉辦，是一件讓人開心的事情。因為這代表疫情的陰霾已經逐漸的散去，我們正朝著常軌的生活前進。但是正常的生活不是從天上掉下來的，從昨天開始，中國在我們的周邊進行實彈射擊演習，這是不負責任的作法，我們已經嚴正要求中國理性、自制。

蔡總統表示，面對當前的情勢，我們國軍已經加強戰備，嚴密監控所有的軍事動態，所有政府單位也正沉著的應對。請國人放心，也希望國人保持冷靜。

她說，由於因應周邊情勢的變化，我們全體的國軍在第一線守護，讓我們的生活可以如常，感謝所有的國軍弟兄姊妹。

（10:05更新）

中共解放軍昨日中午開始展開為期3天的軍事演習，干擾我國船舶、飛機航線，總統蔡英文上午出席台灣美食展開幕典禮，進場時面對媒體喊話針對共軍軍演是否召開國安高層會議等詢問，蔡總統面色嚴肅並未作任何回應。

蔡總統昨晚曾發布影片，譴責共軍行為不但破壞了台海的現狀，侵犯了我們的主權，更造成印太區域的高度緊張；而海空運輸的安全，國際貿易的正常運作，都受到空前的威脅，因此嚴正要求中國理性自制。

「2022台灣美食展」由台灣觀光協會及交通部主辦，於8月5日至8月8日在世貿一館盛大展出，集結台灣、日本、印尼、穆斯林與奈及利亞美食，明星大廚雲集，獻上展場限定限量美食、傳授廚藝。

台灣觀光協會會長葉菊蘭說，台灣美食不斷地淬鍊進化，求新求變，既傳統又創新，為台灣飲食特色，也展現出兼容並蓄的文化內涵。