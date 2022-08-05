即時短評 環台軍演即是全面攻台 溫柔手段應勝過動武

美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台，中共對台發動「環台軍演」，從軍演方式和相關作為看來，已是一次全面性的攻台行動，且能力超越以往。台灣民眾切不可因以往的經驗，輕忽看待，並應有「勿恃敵之不來，而恃吾有以待之」的心理準備。

以往，中共說了多次不放棄武力統一台灣，都未能實現，但多年來，它在軍事上的成長，已不可同日而語。而且，此次軍演可看出，中共已不像多年前不滿兩國論只能射飛彈般的單一出菜，而是有準備充分的套餐組合，並能在機會一到時立即施展。

從出菜方式看來，中共採取了幾個方向，分別是空中飛彈籠罩、海上實質封鎖、陸上資訊戰控制、經濟限制進口，並針對台獨傾向人士進行制裁，且不排除還有其他菜色端出。

以資訊戰而言，中共駭客除了攻擊總統府、國防部、警政機關，層面還觸及台電、超商，與民眾生活息息相關。尤其，台電若被駭，台灣的用電豈不掌握在共軍手裡，連台積電的生產都受左右。而超商被駭，則顯示它對台灣民眾的生活有所掌握，並非毫無所知。

兩國論飛彈危機時，李登輝聲稱有18套劇本可以因應，此次面對這樣全面性的攻擊，台灣要針對其中任何一項反制，都顯得十分棘手，不知號稱抗中保台的蔡英文有幾套可以對應？若台灣最終能從封鎖中脫困，中共此番的軍演對台灣而言，應是一次十足的警示。

反觀中共，雖然武力上占了上風，但過程中官員的舉止、談話，卻未隨著武力的成長而進步，過於強硬的說詞處處顯得不夠文明。甚至，還有人以「關門打狗」來形容軍演，根本成了兩岸關係的實質破壞者，也傷害了台灣人民的感情。在兩岸早已密切往來下，人民互動頻仍；中共須知，溫柔的手段應永遠勝過動武，擄獲人心才是最終的勝利。