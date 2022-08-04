網站曾遭攻擊 外交部證實：IP來自中國、俄羅斯

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）及國會議員訪問團2日來台訪問，中國放話及威脅不斷。外交部今證實，2日晚上外交部網站曾遭到IP（網際協定位址）來自中國、俄羅斯的大量連線登入，一分鐘高達850萬次，企圖癱瘓我國網站，外交部阻擋後恢復正常。

外交部也指出，昨晚外交部網站一度也有瀏覽緩慢或無法上線情形，是因為外交部啟動連線過濾以及調整網站設定，目前清洗作業完成，網路都正常運作中。

外交部發言人歐江安表示，外交部有政府英文入口網站，以及外交部官方網站，在2日晚上遭到數量龐大的中國、俄羅斯IP連線登入，外交部緊急進行限制IP來源、阻擋惡意連線等措施，當天相關網站就恢復瀏覽功能。

歐江安也表示，外交部也知道，境外敵對勢力的網軍攻擊，可能隨時會發生，外交部會提高警覺，如有任何異常會即時因應、妥善管理。