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台人楊智淵在陸被捕 政院：並未接獲大陸通報

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
央視曝光楊智淵遭上銬畫面。 圖／取自央視
央視曝光楊智淵遭上銬畫面。 圖／取自央視

中共中央台辦發言人宣布將對「台獨頑固分子」採取刑事措施後，浙江省溫州市國家安全局昨對台灣人楊智淵實施刑事拘傳審查，理由是他長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全。陸委會昨晚嚴正抗議，並呼籲陸方立刻公布關押地點；政院今天表示，目前沒有獲得大陸通報。

楊智淵多年來活躍於社會運動和政治抗爭活動，包括嗆馬大遊行、野草莓學運等。浙江省溫州市國家安全局昨對台灣人楊智淵實施刑事拘傳審查。

行政院發言人羅秉成表示，昨天陸委會有對外說明，但到目前為止，法務部、陸委會，並沒有獲得大陸通報有楊姓人士遭大陸拘捕的事實和資料，會持續掌握。

羅秉成表示，但要特別指出，兩岸在共同打擊、司法案件通報，都是既有機制，對相關人身自由、言論自由，應予以尊重，不要濫捕也不要濫權，影響我國人在大陸相關權益。

陸委會 楊智淵

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