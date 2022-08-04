民進黨：楊智淵遭中共逮捕 台灣民眾成政治勒索工具

民進黨表示，台灣民眾楊智淵遭中共當局以反台獨之名逮捕。根據陸委會新聞稿，本案完全未依循「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，向我方與家屬進行通報，顯然也不會有法律正當程序的保障，如此高度侵犯人權的行為，民進黨要表達最嚴正的抗議與譴責。

民進黨指出，人身自由與司法人權是文明法治國家理當維護的基本權利，然而自詡為泱泱大國的中國，卻一再濫用司法，以國家安全為由拘禁台灣民眾，毫無人權觀念與法治保障的表現，充分證明中共威權政體的存在，就是對民主自由最大的威脅。

民進黨表示，這兩天中共當局一連串的不理性作為，對台極限施壓，就是要以惡意的霸凌行徑，造成台灣民眾的心理恐懼，逼迫台灣就範。如今甚至以台灣民眾的人身自由作為政治勒索的工具，只會再度激起台灣社會的反感與憤怒，更讓在中國的台灣民眾陷入隨時可能遭拘捕的紅色恐怖當中。

民進黨重申，區域的和平穩定是區域間成員的共同責任，兩岸的政治歧見應該透過交流與對等、理性的對話來化解。中共當局應保持理性、自我克制，切勿誤判情勢、一意孤行，徹底破壞兩岸關係與區域和平穩定現狀。