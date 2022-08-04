無畏共軍軍演 郭國文率團訪日展開國會外交

民進黨立委、亞東國會議員友好協會會長郭國文率團，帶領立委、亞東國會議員友好協會副會長何志偉、立委張廖萬堅、林楚茵與林靜儀於8月4至10日訪日。郭國文表示，這趟行程有三大目的，首先，是弔念「史上最挺台」的日本已故前首相安倍晉三；再來，將針對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與日方進行交流；同時要拜會日本國會議員，推動日本版「台灣旅行法」。

郭國文指出，這次的訪日團面臨許多挑戰，包括日本正面臨第七波疫情高峰，單日確診人數屢屢突破20萬人，甚至前幾日才創下單日最高確診紀錄，疫情相當險峻；除此之外，今日起，解放軍更是在台海進行軍演，干擾台灣班機的航線。

郭國文等人今日抵達日本後，第一個行程便至自民黨部弔唁安倍晉三，對安倍表達感念與不捨。訪日團也在今日拜會自民黨青年局，晚上則會與我國駐日代表謝長廷進行晚宴。

郭國文表示，拜會青年局時，將討論CPTPP的議題，日本多次歡迎台灣加入CPTPP，但後續如何在中國因素下，提供台灣入會的實際支持與協助，是交流的主要話題。

郭國文說，自去年開始，就積極推動的日本版「台灣旅行法」，也是這次訪日的重點議題。郭國文強調，近期訪台的重量級日本眾議員鈴木馨祐、石破茂都有呼應提出，台日交流應建構一套法律或制度，顯然在此議題有合作的空間。

目前亞東國會議員友好協會已有草擬的「台灣旅行法」版本，郭國文也將把法案草案贈送給朝野議員，期待讓台日的互動能有進一步的突破。