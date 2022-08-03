台灣民族黨副主席楊智淵在大陸遭捕 王浩宇：我認識

台灣民族黨副主席楊智淵在大陸遭到以台獨分裂國家罪名實施刑事拘傳審查，桃園市前議員王浩宇今晚在臉書表示，他認識楊智淵，不知道哪根筋不對，前陣子突然跑到中國去發展，因為曾主張台獨被捕，有可能被中共槍斃。

陸委會晚間表示嚴正抗議，並呼籲陸方立刻公布關押地點、違反法令以及限制人身自由等事項，且要求確實依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」向我方通報。

大陸央視新聞報導，浙江省溫州市國家安全局3日對台灣人楊智淵實施刑事拘傳審查，理由是他長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全。

依據兩岸「共打協議」第三章第十二條內容，「雙方同意及時通報對方人員被限制人身自由、非病死或可疑為非病死等重要訊息，並依己方規定為家屬探視提供便利」。