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國台辦稱「懲戒台獨分子」 外交部：絕不接受蠻橫恐嚇

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
中國國台辦今點名「台灣民主基金」是「台獨頑固分子」，將祭出懲戒，對此外交部回應表示，絕不接受對岸無理蠻橫的恐嚇。圖／取自外交部例行新聞說明會直播
中國國台辦今點名「台灣民主基金」是「台獨頑固分子」，將祭出懲戒，對此外交部回應表示，絕不接受對岸無理蠻橫的恐嚇。圖／取自外交部例行新聞說明會直播

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）及國會議員訪問團來台訪問，中國國台辦今點名「台灣民主基金」，稱該機構是「台獨頑固分子」，將祭出懲戒，禁止與中方組織、企業、個人合作。外交部回應表示，絕不接受對岸無理蠻橫的恐嚇，會繼續支持及鼓勵支持民主與自由的全球夥伴繼續與「台灣民主基金會」合作。

外交部指出，「台灣民主基金會」自2003年成立以來，歷經兩次政黨輪替依然秉持初衷，致力建構深化與全球民主合作夥伴關係，凝聚世界民主良善力量，拓展我國國際活動空間。台灣政府、公民團體及人民堅信自由民主價值是對抗威權主義擴張的堅實盾牌，也是自由世界的有力防線；因此台灣會持續與理念相近國家及民間團體深化合作，堅定捍衛民主與人權，以規則為基礎國際秩序，以及印太地區的自由開放與和平穩定。

外交部表示，台灣民主基金會作為一個國家級的基金會，是以全民共識為基礎，期待建立一個永續經營、具遠景且運作透明的超黨派組織，透過凝聚民間力量，共同為落實全球民主接軌、擴大台灣國際參與、鞏固民主陣營團結與韌性的目標繼續努力。

波洛西 裴洛西 國台辦 外交部

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