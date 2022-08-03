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柯文哲指「面對中國左右逢源」挨批 黃珊珊：堅定立場就不為難

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊認為，只要台灣堅定立場，就不會有左右為難的問題。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長黃珊珊認為，只要台灣堅定立場，就不會有左右為難的問題。記者鍾維軒／攝影

台北市長柯文哲稱面對中國，台灣要左右逢源，不該交惡；民進黨台北市長參選人陳時中今批評如劈腿、牆頭草。台北市副市長黃珊珊今受訪時說「不要再口水戰了」，強調台灣是自由民主的國家，只要堅定立場就不會左右為難。

柯文哲提出，與美日交好但不必與中國交惡，台灣應「左右逢源」；陳時中今受訪時說「事實上就是很難左右逢源，在政治上想要左右逢源，最終就變成牆頭草，在感情上想左右逢源最後變劈腿」。

「我覺得大家不要再口水戰了，這件事情是非常嚴肅的」黃珊珊表示，有朋自遠方來都是客人，大家都會竭誠歡迎，但是也不應該受到鄰居恐嚇，這件事情是非很清楚，要有堅定立場。

黃珊珊說，台灣是個自由民主的國家，台北市是中華民國的首都，「我們有自信和全世界的城市來往，大家應該要持平看，我們立場堅定，就不會左右為難」。

黃珊珊認為，對人民而言當然希望和平，但台灣有自己的立場，就是堅持自由民主的體制，生活方式不會改變，沒有什麼特殊，也沒有要跟誰對抗，這是台灣最基本的立場，不會有撕裂，但必須審慎面對波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台造成台灣其他傷害，對的事就對、不對的就不對。

不過中國國民黨內部對於波洛西訪台意見紛歧，黃珊珊說，每個政黨都有歷史包袱和意識形態，這件事情如果站在台灣人的角度來看，就不會進退為難。

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