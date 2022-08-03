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柯文哲稱台灣要「左右逢源」 陳時中酸：最終成牆頭草

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
陳時中表示，基本上大家都想左右逢源，可是事實上就是很難左右逢源，在政治上想要左右逢源 最終就變成牆頭草，在感情上想左右逢源最後變劈腿。記者鍾維軒／攝影
陳時中表示，基本上大家都想左右逢源，可是事實上就是很難左右逢源，在政治上想要左右逢源 最終就變成牆頭草，在感情上想左右逢源最後變劈腿。記者鍾維軒／攝影

台北市長柯文哲今提出，與美日交好但不必與中國交惡，台灣應「左右逢源」。民進黨台北市長參選人陳時中受訪時說「事實上就是很難左右逢源，在政治上想要左右逢源，最終就變成牆頭草，在感情上想左右逢源最後變劈腿」。

陳時中表示，基本上大家都想左右逢源，可是事實上就是很難左右逢源，在政治上想要左右逢源最終就變成牆頭草，在感情上想左右逢源最後變劈腿，相信大家都想要多方得利，可是事實上人生、政治各方面，都需要選擇，「我們需要選擇正確的路，走正確的路」。

另外，有關對手蔣萬安、國民黨主席朱立倫都歡迎波洛西來台引發黨內分歧，在親美態度口徑不一。陳時中說，就蔣萬安的態度來說應該是歡迎的，但其他團隊成員並不歡迎，那如果以整個團隊來看，就有點想要左右逢源的感覺。

2022大選 台北市長 陳時中 蔣萬安 柯文哲 波洛西

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