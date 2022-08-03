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陸封殺「台獨頑固分子」 被點名台企：不影響生意

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。本報資料照，記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。本報資料照，記者賴錦宏/攝影

大陸國台辦3日宣布制裁「台獨頑固分子」關聯機構，其中桃園宣德能源公司也在列；對此宣德表示，2018年確實曾捐款外交部國際合作發展基金會做公益，但僅止一次，「很無辜」，由於大陸生意佔比極低，研判「沒太大影響」。

宣德能源指出，2018年公司曾參加國合會專案捐款計畫，主要是援助開發中國家發展能源，當時是本著台商回饋國際的善念，捐款也不多，只捐了一次。

宣德表示，公司沒有政黨色彩，也沒有參加政黨，只要能力所及，不論賑災、公益等幫助百姓的善舉都會積極做，這次被點名實在「很無辜」。

宣德表示，今天早上透過媒體才得知制裁消息，獲悉時十分錯愕，但大陸生意佔公司營業不到1%，生意沒太大影響。

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