陸封殺「台獨頑固分子」 被點名台企：不影響生意

大陸國台辦3日宣布制裁「台獨頑固分子」關聯機構，其中桃園宣德能源公司也在列；對此宣德表示，2018年確實曾捐款外交部國際合作發展基金會做公益，但僅止一次，「很無辜」，由於大陸生意佔比極低，研判「沒太大影響」。

宣德能源指出，2018年公司曾參加國合會專案捐款計畫，主要是援助開發中國家發展能源，當時是本著台商回饋國際的善念，捐款也不多，只捐了一次。

宣德表示，公司沒有政黨色彩，也沒有參加政黨，只要能力所及，不論賑災、公益等幫助百姓的善舉都會積極做，這次被點名實在「很無辜」。

宣德表示，今天早上透過媒體才得知制裁消息，獲悉時十分錯愕，但大陸生意佔公司營業不到1%，生意沒太大影響。