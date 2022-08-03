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波洛西下榻君悅酒店 統獨兩派人馬凌晨散去

聯合報／ 記者廖炳棋李隆揆／台北即時報導
當波洛西抵達君悅酒店，除了統獨團體各自喊聲外，還有上百名自主到場看熱鬧的民眾在現場，儘管波洛西已經進入酒店休憩，仍有民眾堵在君悅酒店大廳外面，拿手機拍照留念。記者李隆揆/攝影
當波洛西抵達君悅酒店，除了統獨團體各自喊聲外，還有上百名自主到場看熱鬧的民眾在現場，儘管波洛西已經進入酒店休憩，仍有民眾堵在君悅酒店大廳外面，拿手機拍照留念。記者李隆揆/攝影

美國聯邦眾議院議長波洛西來台，台北市啟動鴻賓勤務，派出四百名警力，從波洛西抵台後一路維護波洛西安全。警政署長黃明昭晚間在君悅酒店坐鎮。

截至今天凌晨零時，在君悅酒店前陳情抗議的統獨兩方人馬已經散去，負責維持秩序的警方也準備撤崗，目前只剩君悅酒店大廳前，仍有警方排成人牆警戒。

波洛西約在2日晚間11時33分抵達君悅酒店，車隊直接從酒店旁邊車庫進入地下停車場，警方在君悅酒店大廳、地下停車場安排警力，外事警察與隨行波洛西的美國安全官合作，擔任波洛西隨扈護衛。

當波洛西抵達君悅酒店，除了統獨團體各自喊聲外，還有上百名自主到場看熱鬧的民眾在現場，儘管波洛西已經進入酒店休憩，仍有民眾堵在君悅酒店大廳外面，拿手機拍照留念。

歡迎波洛西來台的台獨聯盟、公投盟、台灣基進等團體，及持反對意見的統促黨，從晚間6點開始，就在君悅酒店前的公園各自陳情與抗議。

轄區警方出動上百名警力在現場維安，並以改道牌在公園設置意見表達區，將雙方人馬隔成兩邊，中間以警力區隔，避免雙方人員接觸。

抗議團體各自高喊口號，警方曾兩度舉牌；統派團體約近百人到場，獨派約有70多人。波洛西抵達君悅後，君悅前公園的統促黨、三三三聯盟等人在意見表達區內高喊口號後，今天凌晨零時，人潮已經散去。

君悅酒店大廳前，警方排成人牆警戒。記者李隆揆/攝影
君悅酒店大廳前，警方排成人牆警戒。記者李隆揆/攝影
當波洛西抵達君悅酒店，除了統獨團體各自喊聲外，還有上百名自主到場看熱鬧的民眾在現場，儘管波洛西已經進入酒店休憩，仍有民眾堵在君悅酒店大廳外面，拿手機拍照留念。記者李隆揆/攝影
當波洛西抵達君悅酒店，除了統獨團體各自喊聲外，還有上百名自主到場看熱鬧的民眾在現場，儘管波洛西已經進入酒店休憩，仍有民眾堵在君悅酒店大廳外面，拿手機拍照留念。記者李隆揆/攝影

酒店 波洛西

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