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波洛西來了！陳其邁深夜發文：真友誼真進展

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
美國眾議院議長波洛西率團訪問台灣，2日晚間10點40分抵達台北松山機場。記者高彬原／攝影
美國眾議院議長波洛西率團訪問台灣，2日晚間10點40分抵達台北松山機場。記者高彬原／攝影

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲行，今天深夜降落松山機場，為美方25年來訪台最高層級。此行牽動兩岸局勢，高雄市長陳其邁說，無論防疫、經貿、區域安全，台美關係持續深化，歡迎所有堅持自由民主好朋友造訪，見證台美關係「真朋友真進展」。

今天深夜10點40分左右，波洛西一行人抵達松山機場，外交部長吳釗燮、美國在台協會（ＡＩＴ）處長孫曉雅前往接機，機場周圍有不少民眾搶拍搭載波洛西等人的「SPAR19」專機。

波洛西訪台行程充滿變數，直到抵達前才完全確認，今晚下榻信義區君悅酒店，明天預計會見蔡英文總統，「蔡波會」全球關注，也安排拜會立法院，預計3日下午5點離開台灣，前往下一站南韓。

陳其邁今晚以「歡迎美眾院議長波洛西 台美關係更緊密」為題發文，他說，波洛西（Nancy Pelosi）抵達台灣，象徵台美關係更緊密，展現自由民主國家彼此了解、支持。

身為現任眾議院議長的波洛西，從政以來堅持人權價值，是25年來美國國會訪台最高層級的代表，為金瑞契之後，第二位訪台的美國眾議院院長。根據美國在台協會AIT資訊，此次訪問團成員，包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano），眾議員戴爾本（Suzan Delbene）、眾議員克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）及眾議員安迪‧金（Andy Kim）。

陳其邁說，蔡英文總統捍衛台灣主權，實踐民主價值，無論是防疫、經貿、區域安全，台美關係持續深化，更加穩健，誠摯歡迎所有堅持自由民主的好朋友造訪台灣，分享民主和互助價值，更見證台美關係「真朋友真進展」。

波洛西抵台，朝野多表達歡迎，也有人擔心，波洛西訪台可能引起國安風險，加上對岸的經濟報復，都是台灣要承擔的苦果。

波洛西 美國在台協會 台美關係

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