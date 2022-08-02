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波洛西抵台 柯建銘：對世界民主國家意義重大

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
波洛西訪問團抵台。圖／取自外交部網站
波洛西訪問團抵台。圖／取自外交部網站

美國眾議院議長波洛西抵台，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，這是繼1997年之後，相隔25年，再有美國眾議院院長造訪台灣，於此國際局勢的關鍵時刻，波洛西女士的到訪，對台灣，乃至於世界上所有信仰民主自由價值的人們來說，意義重大。

柯建銘在臉書代表黨團歡迎波洛西，他說，一直以來，波洛西女士從政的信念，便是捍衛民主與自由。她曾在中國天安門廣場，因為悼念六四天安門事件的舉動，遭到中國驅逐出境，也曾當面向中國總書記胡錦濤，要求釋放劉曉波等民運人士。此外，她也相當關注近期香港反送中運動之後，港人受壓迫的問題，而一直以來，無論共和或是民主黨執政，她都反對美國給予中國貿易最惠國待遇。

柯建銘指出，2019 年，波洛西女士在「天安門事件」30 周年聽證會說：「美國不該因商業利益，放棄對中方不道德、不公義的事情發聲。對一個國家來說，若贏得全世界，卻失去靈魂，又有何好處？」，這番談話，深深的打動人心。

柯建銘說，世界的局勢，自中美對抗態勢形成後，可說迎來了「千古大變局」，俄烏戰爭開打後，國際上民主與專制兩大集團對抗的態勢，益發明顯，值此關鍵時刻，再度以行動，展現她捍衛民主自由的信念，於今年先是造訪了烏克蘭，與澤倫斯基總統會面，幾個月後，再度啟程前往亞洲，給予盟邦信心。

柯建銘表示，波洛西終於踏上了台灣這塊土地，相信這將帶給站在第一線，抵抗威權體制的台灣人，非常大的鼓勵，同時，也更加證明，美國會與台灣一起，在對抗極權專制壓迫的道路上，繼續攜手並進。

波洛西 柯建銘

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