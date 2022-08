美國聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)展開亞洲行,是25年來又一次訪台的美眾院議長,雖然官方的公開版行程並無包括台灣,卻在今天晚上搭機抵達松山機場,預計停留一晚明天離開,更將於明天上午會晤總統蔡英文及參訪立法院,結束台灣行程後接著才轉往南韓及日本。

台北101也在晚間9點進行點燈,用幾組字來歡迎來訪的美國聯邦眾議院議長波洛西,幾組字分別為「Speaker Pelosi」、「Welcome to TW」、「感謝民主摯友」、「堅定支持台灣」、「共維世界秩序」、「台美友誼永固」、「Thank you」、「TW love US」等8組字樣輪流播放。