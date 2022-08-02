接見中美洲銀行總裁 蘇揆：持續深化合作

中美洲銀行總裁摩西訪團一行今下午拜會行政院長蘇貞昌。蘇貞昌指出，中美洲銀行對中美洲區域的發展扮演至關重要的角色，台灣加入該銀行已長達30年，透過該銀行和摩西的協助，讓台灣能夠協助中美洲區域相關防疫工作，並投入疫後經濟復甦、提升婦女經濟賦權等相關活動，為區域發展做出貢獻，未來政府也會全力支持，持續與該銀行深化合作關係。

適逢中美洲銀行在台灣成立區域外及亞洲的第一個國家辦事處滿周年，摩西率團訪台。此行蘇貞昌致贈摩西榮獲頭等獎的玫瑰烏龍茶，也致贈其餘團員經典綜合茶包禮盒。

蘇貞昌致詞時表示，竭誠歡迎摩西特別率團不遠千里來訪。摩西曾在3年前到訪台灣，相信此次再度造訪，定能看到台灣在蔡英文總統領導下，所展現的民主、進步，並感受到台灣人民的熱情、友善。

蘇貞昌表示，台灣非常重視民主、自由與經濟發展，儘管全世界仍受新冠疫情影響，但在蔡英文總統領導下，全體國人同胞團結合作對抗疫情，經濟成長已創下11年來新高，備受世界各國肯定稱道。

蘇揆表示，台灣十分樂意與擁有相同理念和價值的國家合作，而中美洲銀行於2019年理事會通過第8次增資案後，台灣即積極認購，成為該銀行第一大持股會員國，也希望透過中美洲銀行及摩西總裁的協助，讓台灣能夠對中美洲區域的發展盡一份心力。

摩西致詞時表示，很高興能有機會再度訪台，這3年來，台灣與中美洲銀行的合作關係不僅大幅進步，也獲致許多成果，希望未來雙方能持續深化合作，以提升雙方對中美洲區域的貢獻。

摩西指出，感謝台灣政府長期以來，透過中美洲銀行為中美洲區域提供各項合作計畫與協助外，也盼能瞭解在疫情後，如何促進台灣與中美洲銀行的合作關係更有效率。除了期待政府間相互合作，也至盼台灣民間企業能前往中美洲經商、投資及販售台灣優良產品，讓雙方經貿與投資關係更加緊密，並深化彼此友誼。