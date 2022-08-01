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陳時中喊8年蓋捷運 北捷局長打臉：核定到完工至少10年

陳宗彥談新竹棒球場遭批 藍委：別急獻投名狀

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
內政部次長陳宗彥。記者許正宏／攝影
內政部次長陳宗彥。記者許正宏／攝影

新竹市棒球場安全缺失掀起風波，內政部次長陳宗彥昨天表示，把體育發展當作政治砲火，真的大可不必。國民黨立委葉毓蘭今天表示，建議甫卸下指揮中心副指揮官的陳宗彥，應多關心份內的職責工作，別只是因民進黨要「全黨救一人」而急著獻上投名狀。

葉毓蘭指出，陳宗彥因新竹棒球場事件，發表國內體育發展的想法，以及應有的願景與規畫。陳宗彥的這番言論，雖然說法本身沒錯，但在就事論事上，卻忽視真正的重點「為何棒球場會還沒驗收就先啟用？」

葉毓蘭說，不論是否有如行政院所說的「前例」，便宜行事本身就不是正確的做法；因此造成選手職業生涯的可能報銷，更是不應該；如果不完善的球場和意外只是為了選舉的政治目的而發生，這種「人禍」，恐怕不是陳宗彥一番體育發展的願景與規畫就應該被輕易帶過。

葉毓蘭說，新竹市政府未盡到應有責任，制止政治力介入，更協助將未驗收的棒球場作為選舉造勢使用，造成球員的職業生涯可能報銷。這些行政責任，看似接下來恐將成為「國家賠償」，而由全民買單。但利用政治力介入，讓未驗收的球場提前使用的林智堅、沈慧虹，甚至是蔡英文總統等人，政治責任要如何負責？豈是林智堅扛責、賠償醫療費用等空話能簡單解決。

葉毓蘭說，花了12億元，卻蓋出一座問題無數，及可能讓職業球員運動生涯報銷的球場，肯定是不夠好；但原本應該在年底完工驗收，卻趕在選舉前開幕，那肯定是夠快的。

葉毓蘭也說，不論是詐騙猖獗、槍枝氾濫、街頭鬥毆，或是提升火災救護設備能力、老舊建築消防安全，警消有待改善的問題還有很多，民眾對此仍抱有很大期待。陳宗彥應多關心份內的職責工作，別只是因民進黨要「全黨救一人」而急著獻上投名狀，這對於警消，甚至全民而言，都不公平。

2022大選 新竹棒球場 陳宗彥

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