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王鴻薇向台大檢舉余正煌涉抄襲 校方：確認受理本案

強調論文沒抄襲 林杏兒：將採法律行動捍衛清白

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國民黨台北市士林北投區議員參選人林杏兒表示，論文第一頁摘要就清楚指出，引用政大教授林日璇文獻。記者胡瑞玲／攝影
國民黨台北市士林北投區議員參選人林杏兒表示，論文第一頁摘要就清楚指出，引用政大教授林日璇文獻。記者胡瑞玲／攝影

國民黨副發言人、台北士林北投區議員參選人林杏兒今遭爆碩士論文涉嫌抄襲，林杏兒下午緊急開記者會，哽咽強調將捍衛自己的清白，並採取法律行動，不會任由他人往她身上潑髒水。

林杏兒表示，民進黨想用她這隻小雞去救林智堅這隻母雞，等於是用大砲打小鳥。她現在是國民黨士北區議員參選人，但卻都以國民黨副發言人作為標題，根本是政治操作。

林指出，國民黨北市議員王鴻薇則是記名爆料，呼籲這位匿名爆料者應記名去學校檢舉，請學校開審查委員會，並拜託民進黨不要轉移焦點，林智堅是現任的政治人物，應負起政治責任，陳明通應該也要下台負責。

論文被控抄襲部分，林杏兒說，她在第一頁摘要就清楚指出，是引用政大教授林日璇文獻，「哪個論文不是先攜手，再用自己文字表達，有違反什麼學術倫理嗎？」更說當時學校沒有要求使用比對系統，但她為求謹慎，仍送去比對，相似度僅16％。

講到寫論文過程，林杏兒一度哽咽表示，在地方努力10幾年，隨便匿名爆料者的一句話，就可以把所有辛苦抹滅，這對她很不公平，為了捍衛清白，將採取法律行動。

律師翁詩淳表示，針對報導，有與事實不符及侵害林杏兒權益的部分，涉及刑法第310條加重毀謗罪，加上選舉期間，恐還有涉及公職人員選罷法第104條的疑慮，後續將協助林杏兒採取相關法律手段來捍衛其權益。

林杏兒呼籲民進黨，真金不怕火煉，不要想拿小雞救林智堅這隻母雞，林智堅是否可像她一樣出來面對，就要考驗你們的品德，國民黨敢記名檢舉，民進黨敢嗎？

「寫一本論文很辛苦，所有研究生都知道」，林杏兒表示，寫一本論文要花多少時間、看過多少書，耗多少心力，不能把別人的努力踐踏在腳下，還誤導看到這樣新聞的選民，說她的論文有22段重複，到底是哪22段？

林杏兒表示，針對自己被控論文有抄襲行為，已經請學校盡快召開委員會，若她真的涉嫌抄襲，「這本論文我也不要了，但一定要還我清白」，不能因爲這樣被抹黑、把髒水往她身上潑。

針對將林日璇英文論文直接翻譯成中文、首投族民調數據及PTT錯字等，林杏兒表示，都能參考中文論文了，英文為何不能，英文就算經過翻譯，也是有加入自己的想法，措辭、用語都不同。

林杏兒說，民調數據部分，她和林日璇都參考TVBS於2008年的大選民調數據，林日璇寫54％，她寫55％，這是認知問題，文字表達不同而已；另外，與林日璇一樣，都誤將PTT寫成PPT部分，林杏兒說，就是誤植而已，沒有很多錯字，只有一個字。

國民黨台北市士林北投區議員參選人林杏兒強調自己的論文絕無抄襲，將捍衛自己的清白。記者胡瑞玲／攝影
國民黨台北市士林北投區議員參選人林杏兒強調自己的論文絕無抄襲，將捍衛自己的清白。記者胡瑞玲／攝影

國民黨 民進黨 林智堅

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