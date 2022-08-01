強調論文沒抄襲 林杏兒：將採法律行動捍衛清白

國民黨副發言人、台北士林北投區議員參選人林杏兒今遭爆碩士論文涉嫌抄襲，林杏兒下午緊急開記者會，哽咽強調將捍衛自己的清白，並採取法律行動，不會任由他人往她身上潑髒水。

林杏兒表示，民進黨想用她這隻小雞去救林智堅這隻母雞，等於是用大砲打小鳥。她現在是國民黨士北區議員參選人，但卻都以國民黨副發言人作為標題，根本是政治操作。

林指出，國民黨北市議員王鴻薇則是記名爆料，呼籲這位匿名爆料者應記名去學校檢舉，請學校開審查委員會，並拜託民進黨不要轉移焦點，林智堅是現任的政治人物，應負起政治責任，陳明通應該也要下台負責。

論文被控抄襲部分，林杏兒說，她在第一頁摘要就清楚指出，是引用政大教授林日璇文獻，「哪個論文不是先攜手，再用自己文字表達，有違反什麼學術倫理嗎？」更說當時學校沒有要求使用比對系統，但她為求謹慎，仍送去比對，相似度僅16％。

講到寫論文過程，林杏兒一度哽咽表示，在地方努力10幾年，隨便匿名爆料者的一句話，就可以把所有辛苦抹滅，這對她很不公平，為了捍衛清白，將採取法律行動。

律師翁詩淳表示，針對報導，有與事實不符及侵害林杏兒權益的部分，涉及刑法第310條加重毀謗罪，加上選舉期間，恐還有涉及公職人員選罷法第104條的疑慮，後續將協助林杏兒採取相關法律手段來捍衛其權益。

林杏兒呼籲民進黨，真金不怕火煉，不要想拿小雞救林智堅這隻母雞，林智堅是否可像她一樣出來面對，就要考驗你們的品德，國民黨敢記名檢舉，民進黨敢嗎？

「寫一本論文很辛苦，所有研究生都知道」，林杏兒表示，寫一本論文要花多少時間、看過多少書，耗多少心力，不能把別人的努力踐踏在腳下，還誤導看到這樣新聞的選民，說她的論文有22段重複，到底是哪22段？

林杏兒表示，針對自己被控論文有抄襲行為，已經請學校盡快召開委員會，若她真的涉嫌抄襲，「這本論文我也不要了，但一定要還我清白」，不能因爲這樣被抹黑、把髒水往她身上潑。

針對將林日璇英文論文直接翻譯成中文、首投族民調數據及PTT錯字等，林杏兒表示，都能參考中文論文了，英文為何不能，英文就算經過翻譯，也是有加入自己的想法，措辭、用語都不同。