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藍副發言人林杏兒遭爆碩論抄政大教授期刊 政大回應了

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台北士林北投區議員參選人林杏兒今被踢爆碩士論文涉嫌抄襲。聯合報系資料照
台北士林北投區議員參選人林杏兒今被踢爆碩士論文涉嫌抄襲。聯合報系資料照

國民黨副發言人、台北士林北投區議員參選人林杏兒日前在臉書說自己的論文是真的，今天卻遭媒體踢爆，她的碩士論文涉嫌抄襲政大傳播學院特聘教授教授林日璇的期刊論文。政大對此表示，有關論文認定的相關問題，尊重畢業生所屬學校後續處理。

民進黨桃園市長參選人林智堅近期論文爭議不斷，林杏兒先前也在臉書大酸林智堅，要誠實面對自己的學術成果及選民，沒想到今天卻被踢爆，她2020年在銘傳大學的碩士論文「FB網路媒體使用與政治參與關係之研究」，與政大教授林日璇2016年於亞洲傳播雜誌上發表的英文論文雷同，且幾乎一半都複製貼上。

林杏兒稍早表示，論文每字每句都是本人所寫，並向銘傳大學要求召開「論文審查會議」，自請調查，並呼籲有心人，別拿真論文，轉移論文門焦點，並請林智堅效法林杏兒，正面面對論文爭議。

政治大學稍早發表簡短聲明，表示論文認定的相關問題，依照《學位授予法》權責單位為原授予學位的學校（指銘傳大學），政大尊重該畢業生所屬學校後續處理。

政大 林智堅 銘傳大學

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