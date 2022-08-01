「台灣、我回來了！」陳柏惟宣告返台 貼床照引熱議

今年六月底從台灣基進退黨的前立委陳柏惟受邀赴美演講，期間傳出完成終身大事，與女友「阿娟」修成正果。陳柏惟昨天在臉書PO文「台灣、我回來了」宣告返台，他還PO出一張「傳說躺了就會當選的床」照片引熱議。

陳柏惟在臉書PO照，附註說明「當選之床，曾當選一個市長兩個立委」。照片為一張單人床，床上的手機秀出三張單人照，其中一人為民進黨立院副院長、台中市長參選人蔡其昌，有網友直呼「市長床」、標註「蔡其昌」，也有人稱「歡迎回來。新婚快樂！」打趣表示「恭喜你即將當選戶長」。

陳柏惟赴美演講期間，關心國內政壇動態，不但透過網路，越洋全程觀看蔡其昌首場造勢記者會，他也觀注衛福部前部長陳時中7月10日宣布參選台北市長，「日子挑得很好，特斯拉、張學友都那天出生，改變首都或許就看這次。」

至於陳柏惟返國後將擔任蔡其昌競選團隊什麼職務？蔡其昌競選團隊日前證實，陳柏惟擔任分區督導。

陳柏惟表示，這是他第三次去美國，工作行程節奏緊湊，感謝台灣人公共事務會（FAPA）的邀請與北美洲台灣人教授協會(NATPA) 的頒獎。他分享這三年台灣他在搖滾區吃了一套民主全餐，及不為人知的小故事，提到美國豬肉，大家都為他抱不平，朱立倫還在告，請三個表示朱很怕，不要擔心。

陳柏惟認為，六都中台中最辛苦，需要大家多多幫忙，那是個具有戲劇性的城市，這幾年重大建設停擺真的太委屈了，大家對台灣故鄉的深切關心，我想也是藉這個機會一解鄉愁。