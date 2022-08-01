北部再爆二BA.5社區個案 國內現第二例BA.2.75

變異株入侵！除BA.5再增二例本土個案，BA.2.75也出現第二例境外移入個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5兩例本土社區個案皆為北部個案，且接觸者皆出現陽性個案，正進行定序中。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增北部BA.5的本土個案為一男一女，彼此間無關聯。其中北部30多歲男性（指標個案），曾接種三劑疫苗，半年內無出入境紀錄，7月24日出現發燒等症狀，自行就醫PCR採檢陽性，Ct21，基因定序為BA.5，研判數社區感染個案。

匡列兩位同住家人，一人陰性、一人陽性，Ct值為32。其中陽性家人於7月28日發病，且曾於7月25日載送指標個案前往就醫，因此研判是被指標個案傳染，但仍待定序結果研判。

另一名指標個案為北部30多歲女性，曾接種二劑疫苗，半年內無出入境紀錄。7月23日出現發燒等症狀，快篩為陰性，但7月24日因症狀持續，前往PCR採檢，為陽性，Ct值為19，基因定序為BA.5，研判屬社區感染個案。

個案匡列家人六人，檢驗皆陰性；職場匡列三人，二人陰性、一人陽性，Ct值小於30。陽性職場接觸者曾於7月24日曾確診，因兩人同一天確診，之間是否有關還要等定序結果研判。

目前BA.5本土個案已累計13例，其中包含四起社區感染，其中南部為一起家庭群聚。 高雄船廠指標個案全家四人三人確診，兩名確診兒基因定序均感染BA.5變異株。至於職場接觸者，剩餘兩位員工一例無法定序，另一例驗出BA.2病毒株，與此家庭群聚無關。

另外，新增一例泰國境外移入個案驗出BA.2.75，為國內第二例個案；首例來自為7月22日公布來自印度的個案。

羅一鈞表示，個案為40多歲男性，已接種兩劑疫苗。7月20日入境，入境時採檢陰性。7月23日於居檢期間出現頭痛，快篩及PCR檢驗皆為陽性，Ct值13.4。不過個案已於7月31日解除隔離。其匡列入境同行者四人，入境皆未確診，目前安排採檢中。

BA.2.75變異株最早於今年5月發現，已於印度快速傳播並成為該國主流株，目前全球已有英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、新加坡、印尼、泰國等至少17國報告病例，其中日本估計BA.2.75變異株佔比增加至0.6%，並已於東京流行，但因多國檢測量下降，實際傳播情形可能低估。

上周國內境外移入個案中新增檢出1株BA.4及51株BA.5，個案分別為27例男性、25例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年7月15日至7月24日。