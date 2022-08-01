被爆研討會外包給陳菊子弟兵 人權會：依法執行職權

媒體報導監察院國家人權委員會主辦數位人權研討會，經費逾64萬元卻外包給監察院長陳菊子弟兵游尚儒。人權會今天表示，人權會依法執行職權，辦理人權相關業務，本於合理、合法、審慎原則，均依相關規定辦理執行各項計畫，編列之預算金額業經立法院審核通過，並無報載之不實說法。

人權會表示，國家人權委員會成立迄今兩周年，持續辦理多項人權議題，發表5項人權公約獨立評估意見、出席6場憲法法庭，啟動2件人權侵害事件系統性訪查研究案等；與國內外團體進行廣泛交流與合作，包括亞太地區國家人權機構論壇（APF），實質推動台灣人權業務。

人權會指出，依據聯合國「巴黎原則」及人權會組織法規定，賦予人權會推廣人權教育、普及人權理念之職責。本會持續辦理人權攝影特展、人權海報設計競賽及人權年曆製作，旨在強化及普及人權意識，俾利於教育現場、社區人權教育推廣應用，激發社會大眾對於人權相關議題的關注及討論。

人權會說，為持續辦理人權議題社會對話，人權會於今天出席身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告國際審查會及2022原住民族原權論壇。此外，人權會今年也將持續推動人權各項業務，加強人權教育及交流，鼓勵社會大眾參與人權相關活動，提升各界對人權議題之認識，並達成人權理念普及之目標。

人權會說，另鑑於近年數位暴力事件頻傳，為落實兩公約所揭示之性別平等，人權會與中華民國數位金融交易暨資料保護協會合作辦理「數位人權研討會」，防範網路上數位暴力對人權造成之侵害，以期降低網路霸凌事件，實現數位時代人權教育。