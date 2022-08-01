心疼林智堅？陳時中簡短回應：和他仍是盟友

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲風波，其委任律師黃帝穎日前提出林智堅的論文有經公證書公證無抄襲。國民黨台北市長參選人蔣萬安隔空喊話要民進黨台北市長參選人陳時中表態，陳時中今表示，他和林智堅仍是盟友。

陳時中今出席「2022漫畫博覽會」聯訪時，被問到蔣萬安喊話要求對林智堅論文門表態，陳時中表示，他的態度是，學術倫理上要有專業認知，交由專業認定，他跟林智堅仍是盟友。

會不會幫林智堅站台？陳時中說，要看時間，現在時間有點緊，有機會都可以；至於會不會心疼林智堅，陳時中則不回應快速離去。

【中央社／台北1日電】

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文爭議，民進黨台北市長參選人陳時中今天強調，學術倫理問題交由專業認定，但他跟林智堅仍是盟友，若有機會願意站台。

陳時中今天上午在立委賴品妤、莊瑞雄及林楚茵陪同下參觀2022漫畫博覽會，行經台灣原生漫畫平台CCC、台灣東販、尖端出版等攤位，沿途受到許多民眾駐足拍攝，並獲攤商致贈怪醫黑傑克典藏版漫畫、史迪奇玩偶等禮物。

陳時中參觀完後接受媒體聯訪表示，此行體會到相當美妙且老、中、青都會喜歡的文化，他以前看的漫畫是老夫子，大家可能沒聽過，不過他今天被送了一套怪醫黑傑克還有很多禮物，最高興的應該是他的兒子和孫子。

陳時中指出，台北是文化之都，動漫則是大家都從小就看、深植於心中的文化，如何讓創作者繼續發展創意、讓周邊產業蓬勃，是政府要努力的方向。

媒體詢問對於林智堅陷論文爭議的態度，陳時中回應，論文在學術倫理上的問題要交由專業認定，但他跟林智堅仍是盟友。

媒體再問，會不會幫林智堅站台。陳時中說，那要看有沒有時間，他現在時間有點緊，不過有機會都可以，由競選總部安排。