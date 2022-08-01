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四年一度身權公約審查 衛福部：沒有夠好，只能更好

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
衛生福利部社會與家庭署今起舉辦「身心障礙者權利公約第二次國家報告國際審查會議」，行政院院長蘇貞昌(左五)、衛福部部長薛瑞元(右四)出席開幕式。記者邱宜君／攝影
衛生福利部社會與家庭署今起舉辦「身心障礙者權利公約第二次國家報告國際審查會議」，行政院院長蘇貞昌(左五)、衛福部部長薛瑞元(右四)出席開幕式。記者邱宜君／攝影

衛生福利部社會與家庭署今起舉辦「身心障礙者權利公約第二次國家報告國際審查會議」，行政院院長蘇貞昌致詞時表示，台灣雖不是聯合國會員國，但基於對人權之尊重，仍以國家力量大力推動相關事務，已將九大人權公約國內法化，也已陸續修正549項辦法，甚至以法律將手語定為國家語言，這次會議邀請國際知名且備受敬重之委員來審查，希望有助於繼續精進國家未來努力的方向。

衛福部部長薛瑞元致詞時說，這是「身心障礙者權利公約」第二次國家報告審查，雖然台灣不是聯合國的一員，但是台灣在人權改善部分，仍納入這個承認，這不但具有國際法的效益，台灣也將公約變成國內法，並且接受國際專家的審查，這都代表台灣加入國際組織遵守國際公約的誠意。

社會及家庭署署長簡慧娟表示，身心障礙者權利公約是國際審查4年一次的大事，本來是去年要辦，因疫情而延至今年。針對5年前第一次審查會議的結論性意見，例如交通、公共空間、資通訊等無障礙的建置，政府已經做了一些調整，都在逐步改善中。例如台鐵月台增高、低底盤公車、金融提款機有影音或較低矮的設計、社工師或醫師法等相關歧視性的字眼的去除，也將身權法修法送立院。

「當然還有不足的地方，就像院長說的，沒有夠好，只能更好，希望委員繼續指導。」簡慧娟表示，比方說，診所由於租賃較多，無障礙空間需要逐步改善。這次委員也特別關注台灣精神障礙者權益的部分，一般國際公約審查，會有國家報告和民間團體提出的影子報告，民間團體會說他們的期待，委員也會聽政府解釋。

人權 聯合國

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