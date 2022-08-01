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不孕補助爭功？蘇貞昌：有些人怎樣都罵、杯葛預算審查

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
衛生福利部今起舉辦「身心障礙者權利公約第二次國家報告國際審查會議」，行政院院長蘇貞昌(中)上午出席開幕式之前接受媒體採訪。記者邱宜君／攝影
衛生福利部今起舉辦「身心障礙者權利公約第二次國家報告國際審查會議」，行政院院長蘇貞昌(中)上午出席開幕式之前接受媒體採訪。記者邱宜君／攝影

衛生福利部今起舉辦「身心障礙者權利公約第二次國家報告國際審查會議」，行政院院長蘇貞昌上午出席開幕式之前接受媒體採訪，被問到美國眾議院議長裴洛西亞洲行已抵達新加坡，是否如傳聞將於8月4日訪台？蘇貞昌說，「對於國際外賓來我國訪問，都表示熱烈歡迎，也都會做最妥善安排，至於相關期程，都尊重訪賓的規畫。」

另有關國民黨台北市市長候選人蔣萬安認為「不孕症人工生殖補助」成功推動，與他在立院三年多來的積極質詢、提案有關，引來立委林靜儀和管碧玲打臉。對此，蘇貞昌意有所指地說，「有些人這樣也罵、那樣也罵，預算審查還要杯葛，現在看到成果出來了，是朝野一致歡迎的！」

蘇貞昌強調，蔡政府照顧國民用心用力，從還沒出生開始顧到老，方方面面都可看到，不但縝密規畫，還能快速行動。育兒津貼上個月只有3500，今天起每個小孩5000元，第二胎6000元，第三胎7000元，租金補助也在進行中，「10月3日就會匯到你的戶頭」。

蘇貞昌說，政府不但有效率、會規畫，還要籌很大筆的經費，說服溝通各方，訂定審查方法，這一切多不容易，去年七月實施到現在，已經有3000多個小孩出生，預計到年底會有一萬多個寶寶出生，這就是朝野一致歡迎的「有政府、會做事」，多麼期待同胞不分政黨朝野，共同合作，讓政府更好做事。

蘇貞昌 行政院 管碧玲

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