擴大不孕補助藍綠搶功 蘇貞昌：朝野同心讓政府好做事

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前在臉書分享，他成功推動「擴大不孕症人工生殖補助」。遭民進黨立委管碧玲、林靜儀反批是自誇。行政院長蘇貞昌今天表示，期待國人也能不分政黨朝野，大家同心合作，相信會讓政府更好做事，感謝沿途每個參與的人。

蘇貞昌今出席身心障礙者權利公約第二次國家報告國際審查會議開幕式。媒體詢問，國民黨說不孕症補貼是蔣萬安功勞，但管碧玲、林靜儀提證據表示，是民進黨的關心和發想。

蘇貞昌說，蔡英文總統上任以來，政府對於照顧國民用心用力，這幾年從還沒出生顧到老，方方面面可看到政府不但縝密規畫、快速行動，非常有效率具體給國民最好的照顧、協助。

蘇貞昌說，育兒津貼從去年2500元、上個月3500元，今天開始每個小朋友5000元，第二胎6000元、第三胎7000元；租金補貼現在都已在進行，10月3日錢就會匯入戶頭，這些都需要有誠心、有魄力、會規畫、有效率的政府。

他說，行政院要統合各部會意見，還要籌非常大筆錢、編列預算，還要說服各方溝通，訂出執行方法讓全國能同步，這些多麼不簡單。

蘇貞昌也意有所指表示，有些人過去這也罵、那也罵，編了預算拒絕審查又要杯葛，現在看到成果出來了，現在有3000多名小朋友出生，到年底就會有一萬多新生兒，這些非常具體、受朝野和國人一致肯定歡迎的「有政府，會做事」，多麽期待國人也能不分朝野，大家同心合作，相信會讓政府更好做事，感謝沿途每個參與的人。