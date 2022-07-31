【重磅快評】通堅論文案中的毒苗、毒樹與毒果

國安局長陳明通今天三度發2000字長文力挺林智堅，並指稱先有林智堅的論文文章與民調資料，才有余正煌的論文寫作。殊不知，就算陳明通聲明內容為真，也等同自認他就是種下林智堅論文抄襲案的毒苗者，接著長成一份民調數名研究生「多吃」的大樹，終而結成內容相似的論文「毒果」。

陳明通的聲明，看似合於師生人情交往，卻絕對嚴重違逆學術倫理。首先，他既身為教授，理當有判斷一份資料能夠產出多少篇研究報告、碩士論文或博士論文才合理的學術能力，也才能夠於指導學生時給出正確的方向，更可有效避免雷同性高的論文產出。

如果陳明通聲明屬實，顯然他一開始即自行種下了認為該份資料「可以一魚多吃」的毒苗。雖然陳明通聲稱余正煌、林智堅的論文都分別有所貢獻，卻仍無解於題目、章節、內容乃至研究架構之近似，甚至還出現「請自我發揮」的離譜指導，遑論還有些一模一樣的段落甚至錯字。這一切，不正源於自認資料可以「多吃」，實際上卻「水份太多」、難以作實質擴充的動機？

更嚴重的學倫問題是，陳明通等於是明知有些內容是林智堅所產出，卻將之拿給另一名學生余正煌生出枝幹寫碩士論文，卻又沒告知原始作者是誰，甚至連口試余時，也未明確要求余必須於論文正文引註出處作出修正，因而讓余如今背負抄襲質疑。這種「餵毒」給學生的老師，還配稱為老師嗎？

陳明通的這篇聲明，正是自證其根本不適任教授、甚至國安局長的「自宮救堅」文；想想，國家安全竟然是交到這種膽敢種下毒苗，並放任毒樹、毒果滋生的人手上，那是多麼讓人民感到恐懼的事呀！

至於林智堅，也絕非以為扮演小白兔將無辜、空喊「水落石出」就能逃過抄襲質疑。但凡寫過學術論文的都知道，不能排除有人也正在同時研究某個主題的可能，這也是論文要求須作歷史文獻回顧的目的，如果發現內容雷同，研究成果整個作廢、重寫論文都有可能。林智堅既在參考文獻中列舉余正煌的碩論，顯然知悉余正煌已先結了果，卻仍任由自己的毒果結成並納入台大論文庫，那裡還能逃脫得了抄襲責任!