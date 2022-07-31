有1/4的客家血統 陳時中：預告對手會批為選舉講客語

為了與選民拉近距離，民進黨台北市長參選人陳時中今下午行程滿檔，先到內湖南港區與議員參選人王孝維舉辦見面會，致詞時說，有台北市長參選人批他「把事做好」的競選標語，但他會1天當10天來拚，把事做好較重要；之後再到大安文山與議員簡舒培合體，透露自己有四分之一客家血統，並用客語問好，隨後說，「明天對手就會說他是為了選舉才說客語」。

陳時中在立委莊瑞雄陪同下，出席「阿中與你相見歡」活動，替內湖南港區議員參選人王孝維站台，內政部長徐國勇也到場支持。

陳時中致詞表示，他的競選標語是「把事做好」，卻被一個參選人批說，因為他以前沒做事，所以現在才說要把事做好，但「把事做好」是跟現在的市府比較，至於批評他這個人沒做過事情，無從比較起。陳說，他發自內心要探時把事情最好，若當選一定是一步一腳印，不會鬥嘴，1天當10天來拚。

隨後再趕往大安文山區替簡舒培站台，並由主辦單位圍上客家領巾，代表背負替客家鄉親爭取更多福利的期待。

陳時中先是用不太流利的客語說，「大家好，我是台北市長參選人陳時中，拜託大家，謝謝，承蒙您」，之後再轉回國語表示，他其實是四分之一的客家人，外公是屏東客家人，之後笑說「明天對手就會說他是為了選舉才開始說客語」，不過人是這樣，50元、5萬元都是有心，重視文化就從自己開始學習。

陳時中表示，根據客委會最新統計，北市有45.6萬名客家鄉親，是全國第4多的區域，大安文山區又是重中之重，未來當選，台北市政將加強語言能力、做客語試辦區域，透過各族群、團體、文化讓台北欣欣向榮，讓世界看到多元文化的台灣。

陳時中最後表示，批評是難免，選舉期間言語交鋒不可避免，他的主視覺已公布，就是一步一腳印把事情做好，若知道問題在哪就改善，把事情做好、台北更好、台灣共好。