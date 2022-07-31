李前總統逝世二週年 捐贈大批史料

【台灣醒報記者游清淵報導】

前總統李登輝逝世2週年，在國史館館長陳儀深拜會李登輝基金會及家屬後，基金會及家屬李安妮等決定捐贈包含李總統主政時期的大事日記略稿、講話稿、談話紀要、言論集、著作等，合計約2千餘項文物史料及圖書給國史館，於30日舉行捐贈儀式。

李安妮：爸爸是公共財

國史館舉辦「李前總統登輝先生逝世兩週年紀念─文物史料捐贈儀式暨新書發表會」，由陳儀深贈送感謝狀及「為國存史」獎座給李登輝基金會董事長李安妮。李安妮表示，「雖然我一直認為，他是爸爸、這是我的爸爸」，但唯有將這樣的資產轉為公共財，價值才會被發揮出來。

李安妮致詞強調，這次捐贈是第二批，還有後續，也希望國史館能繼續是他們可以信賴託付的機構。她在受訪時指出，父親對她來說，一直是很矛盾，她一直認為「他是我的父親」，但是李登輝始終是大家的父親，「他所經歷及擁有的東西，家屬也應該不能私自擁有」。

她說各界倡議「李登輝學」時，心裡就有一個構思，李登輝是個個人，但相當程度可以代表整個台灣，「李登輝學」也就是「台灣學」，李安妮表示她體會到不可能把父親私有化，而是可以透過回顧父親的人生歷程，認識生活在一個動盪階段的台灣人，將台灣這艘諾亞方舟帶往何處去。

國史館「為國存史」

國史館將就文物史料採集入館後的相關應用成果提出報告，並舉辦《李登輝與台灣民主化學術討論會論文集》新書座談會，由陳儀深主持，蘇瑞鏘、李福鐘及鄭睦群三位學者與談，盼由此階段性成果，找出李登輝研究未來方向。

《李登輝與台灣民主化學術討論會論文集》新書，包括主題演講即東京外國語大學綜合國際學研究院小笠原欣幸教授〈李登輝與總統直選——回顧四分之一世紀的成就〉、國發會主委龔明鑫、政大台灣史研究所教授薛化元、台大歷史系教授花亦芬等多位學者專家的17篇學術論文，分別就李總統任內的兩岸外交、財政經濟、軍事國防、憲政改革、轉型正義以及台灣主體性、生命史等學術研究。

舉辦論壇談台日外交

31日舉行的「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇，原邀遇刺身亡的日本前首相安倍晉三出席，改由日本駐台大使泉裕泰擔綱，回顧李前總統對台日關係的貢獻。演講後將由學者進行三場論壇，領域橫跨歷史、經貿與外交。發表人分別為台灣教授協會會長許文堂、台灣日本研究院創院理事長李世暉，以及淡江大學日本政經研究所教授徐浤馨，並由多位專家進行與談。

活動最後，邀請前亞東關係協會會長彭榮次、資深駐日記者張茂森、十大傑出青年基金會常務董事兼執行長賴國洲、李登輝前總統最後的日人秘書早川友久舉行圓桌論壇，由台灣智庫共同創辦人林佳龍擔任主持人，聚焦他們眼中李前總統的日本羈絆與外交策略。

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