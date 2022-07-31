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重新評價李登輝？ 朱立倫：國民黨是真正愛台灣的政黨

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
朱立倫今天說，國民黨現在面對很多挑戰，應該要做實事，每個執政階段都是非常重要，國民黨是真正愛台灣的政黨。記者巫鴻瑋／攝影
朱立倫今天說，國民黨現在面對很多挑戰，應該要做實事，每個執政階段都是非常重要，國民黨是真正愛台灣的政黨。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨主席朱立倫將重新審視前總統李登輝在國民黨內的歷史定位，引發諸多深藍反彈，前總統馬英九更出面表示意見，朱立倫今天說，國民黨現在面對很多挑戰，應該要做實事，每個執政階段都是非常重要，國民黨是真正愛台灣的政黨。

朱立倫表示，「國民黨現在面對很多挑戰，要做實事、做正經事，我們也在克服這些挑戰，不過講的都沒錯」，「國民黨是最愛台灣的，從經國先生的建設台灣、推動台灣民主化，到李前總統的民主台灣，到馬前總統推動兩岸和平的和平台灣，每一個階段都是非常重要。」

朱立倫今天出席國民黨新竹縣小組長以上幹部精實訓練及黨籍提名候選人團結誓師大會，他表示，不僅縣長楊文科要爭取成功連任，新竹縣13鄉鎮市長也要統統拿下，在議會的席次也要保證過半，展現國民黨團結力量，告訴選民國民黨才是穩健、會做事的政黨。

不過面對黨內對於他要將李前總統的歷史功過重新評價引發反彈，朱立倫說，不管保衛台灣、建設台灣、民主台灣、和平台灣，「都是我們黨（國民黨）的中心任務，也是我們國民黨堅持的目標，我們不但愛台灣，也讓全民幸福」。

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