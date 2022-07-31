台日關係未來發展 蔡英文提3個期許

昨天是前總統李登輝逝世兩周年，台灣智庫與李登輝基金會今天舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇，蔡英文總統出席開幕並致詞。蔡總統對於台日關係的未來發展提出三個期許，包括強化實質的經貿交流合作、加深公民社會及教育文化領域的協力，及用更常態化的方式，進行區域安全保障方面的合作；並盼台日深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。

蔡總統抵達後，首先與現場貴賓一同為日本前首相安倍晉三默哀一分鐘。她隨後致詞時表示，李登輝在兩年前離開了大家，但是畢生致力於台灣民主化，推動台灣政治轉型所帶來的深刻影響，依然是所有台灣人民共享的重要資產。李登輝和日本各界都建立深厚的關係，最近不幸離世的安倍，也和李前總統相知相惜、亦師亦友長達近30年，對於政治觀點與國際情勢，也常有互相的交流啟發。

蔡總統說，安倍曾經對於李登輝在重重困難中，帶領台灣完成民主化的折衝協調能力及行動力，表達讚賞和推崇。李登輝也說過，台灣和日本都是亞洲最民主的國家，也最重視人權與和平，也都四面環海，有許多利害一致的地方。台灣和日本是生命共同體，應該緊密合作。

蔡總統指出，台日關係近幾年來的發展，進入史上最友好的新紀元，不論是遭遇到天災，或是疫情的挑戰，台灣和日本總是攜手互助，度過重重的困難和挑戰。

蔡英文總統說，透過今天的論壇，希望能夠在這些堅實的基礎之上，回顧過去、展望未來，這也呼應今天的論壇主題「脫古改新：預約台日下一個五十年」。

蔡總統表示，對於台日關係的未來發展，她有三個期許。第一個期許是強化實質的經貿交流合作。日本是台灣第三大貿易夥伴，也是外資和技術的主要來源之一；另一方面，台灣也是日本的第三大貿易夥伴，從政府到民間，從中央到地方，透過多元管道，從中央、地方、企業及公協會等，積極促進各項產業的實質合作，共同打造更安全的供應鏈，台積電將與SONY合作，在熊本縣進行設廠，就是一個很好的例子。

蔡總統說，面對國際經濟局勢的快速變遷，台灣和日本在產業價值鏈上的角色，是夥伴而不是競爭者。所以繼續深化未來的經貿合作，相信可以讓台灣和日本，共同在國際分工上取得優勢。台灣也已經做好準備，符合高規格的國際貿易標準，期待未來能夠正式加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

蔡總統指出，第二個期許是繼續加深公民社會及教育文化領域的協力。除了在經貿之外，台灣和日本的人民，在文化、教育以及民間團體方面，都建立緊密深厚的互動，也不斷開展許多新的合作計畫。

蔡總統也舉例，2017年，雙方簽訂「台日文化交流合作瞭解備忘錄」，強化藝術交流及文化資產保存等領域的雙向交流。近年來，很多知名的日本藝術大師，包括奈良美智等，來到台灣舉辦展覽，也引起廣大的回響。每年也透過「日本青年台灣研習營」，邀請日本各地議員、國會議員助理等年輕世代，和台灣進行互訪，希望台日友好的進展，透過這些互動，在未來繼續向下扎根。

蔡總統也指出，第三個期許則是用更常態化的方式，進行區域安全保障方面的合作。她要感謝日本近年來在許多重要國際場域，多次強調台海和平穩定的重要性。日前由石破茂所帶領的跨黨派國會議員，組成的「思考日本安全保障議員之會」，來到總統府拜訪，雙方對區域安全議題有深入的交流。

蔡總統說，台灣和日本都位於第一島鏈上的關鍵防線，正因為如此，台日更應該要深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。雙方基於這樣的共識，可以建立更緊密、更常態化的合作模式，進而更穩定的運作。「相信繼續深化民主，發揚自由與人權的信念，將所有共享普世價值的國家及人民，團結在一起，攜手合作，共同守護印太區域內的穩定和平，是我們這一代人的挑戰和使命，我們一起來努力。」