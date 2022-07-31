泉裕泰：相信安倍建立CPTPP 便將台灣考量在內

昨天是前總統李登輝逝世兩周年，台灣智庫與李登輝基金會今天舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇，日本台灣交流協會代表泉裕泰發表專題演講。

泉裕泰表示，他深信日本前首相安倍晉三在建立CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的時候，便已經將未來台灣加入的可能性考量在內；安倍以自由貿易為基礎打造了環太平洋地區經濟體，其中必定有堅定的政治信念，也就是自由與民主之名的崇高理念在背後支持。安倍視李登輝為政治大師，他相信一切都是必然。

泉裕泰表示，他認為，台灣人保有「台灣認同」且強化這個認同意識，是台灣維持現狀最重要的手段。如李登輝所述，只要台灣人以家鄉為榮的心情愈強烈，就會愈積極守護台灣的主權，避免失去身為台灣人的尊嚴。

泉裕泰說，在守護台灣主權促進安全保障的層面上，至今美國一直都釋出強烈的關心，也立下很多承諾。當然不僅美國，對日本而言，台灣在戰略意義上也占有非常重要的角色。安倍的「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」這句話，明確表達了對日美而言台灣是絕不容失去的存在。很可惜在現階段，日本無法像美國一樣直接接觸台灣的安全問題。

泉裕泰說，今年是台灣日本協會成立50周年。50年前的1972年9月，日本與中華民國之間的外交關係畫下句點，為維持日本與台灣之間實務層級的交流關係，日方成立了交流協會，台方則成立亞東關係協會。當時對於台灣的安全議題並沒有訂下任何的規範。

他說，1979年與美國和台灣斷交後，美國議會立法通過「台灣關係法」，不僅明文規定今後對台關係比照國家模式，對於台灣的防衛更是清楚表示美國會負擔一定程度的責任，和日本呈現明顯對比。

泉裕泰表示，如今「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」這句安倍的發言，正在日本國內慢慢發酵。同時在日本最拿手的經濟領域上，日本與台灣可以互補、進一步強化彼此連結的事務其實非常多。例如不僅日台，全世界現在正在面對的能源問題，太陽能發電等綠色能源也是，還有其他前面提過的半導體，以及生物技術、再生醫學等，在數不盡的領域間都有無限的合作可能。

泉裕泰表示，他來台灣以來，給自己最大的任務就是全力支持台灣進入CPTPP。對台灣而言，進入CPTPP的意義遠超過參與一個國際經濟組織而已。加入CPTPP可以說是台灣要維持現狀、確保生存地位的重要一環。

他說，台灣在蔡英文總統的「新南向政策」規畫下開拓新市場，積極確保經濟獨立性。然而現今RCEP（區域全面經濟夥伴協定）等多國貿易體制陸續成立，他認為台灣有必要被編入這類多國貿易的組織裡。

泉裕泰表示，他深信安倍在建立CPTPP的時候，便已經將未來台灣加入的可能性考量在內了。安倍以自由貿易為基礎打造了環太平洋地區經濟體，其中必定有堅定的政治信念，也就是自由與民主之名的崇高理念在背後支持。

泉裕泰表示，可惜長期大力支持日台的兩位領航者安倍及李登輝已雙雙離世。不過現在台灣位於「自由開放的印度太平洋」，東海、南海、太平洋三個海上的要衝，不僅面朝時時受到世界關注的台灣海峽，也位在印度太平洋戰略上重要的位置。今年2月爆發俄羅斯對烏克蘭的單方侵襲、安倍被蠻不講理的子彈擊中身亡，這些都是以暴力褻瀆民主主義。他認為日本今後也該繼續盡力保護台灣的民主主義與自由。