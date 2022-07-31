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新竹棒球場爭議 陳宗彥：體育發展當政治砲火 大可不必

體諒！臨時取消後備憲兵大會 柯志恩：我們匍匐前進

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）今早至岡山文賢市場拜票，攤商熱情加油。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）今早至岡山文賢市場拜票，攤商熱情加油。記者林巧璉／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩拜票行程馬不停歇，今走訪岡山市場、眷村，但昨晚柯的媒體群組臨時取消今下午一點的「高雄市後備憲兵自強大會」行程。柯志恩說，主辦單位遭受無形壓力，避免困擾才取消行程，會在夾縫中找到自己的出路。

柯志恩在岡山接受媒體聯訪時表示，團隊確實有收到活動邀請函，也打算出席今天下午的自強大會，但昨晚接到主辦單位通知，「希望我們能夠體諒不要出席，為了不造成主辦單位、後憲兄弟的困擾，才會取消此行程。」柯志恩一早至岡山區文賢市場拜票掃街，黨籍議員陸淑美、方信淵、宋立彬皆陪同拜票。

柯志恩說，近日在高雄跑行程，有些活動確實都讓人感受到「無形的壓力」，但是團隊本持做人基本的精神，如主辦單位有任何疑慮都會配合，未來部分組織行程可能選擇不公開，避免造成主辦單位困擾。

「我們會匍匐前進！」柯志恩強調，高雄選情艱困，雖部分行程遇波折，但這些不是困難，國民黨籍議員地方經營得很好，會持續與議員走訪地方，有議員的支持相信能危難中找到出路，繼續前進。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）今早至岡山文賢市場拜票。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）今早至岡山文賢市場拜票。記者林巧璉／攝影

岡山 拜票 高雄市長

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