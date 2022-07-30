高嘉瑜「換堅說」遭黨內圍攻 李彥秀：墮落一言堂文化

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，民進黨立委高嘉瑜日前因稱擔憂會造成民進黨選情衝擊「一屍五命」，遭到同黨批評。對此國民黨副秘書長李彥秀發文表示，高嘉瑜勇敢講真話，但民進黨墮落的一言堂政治文化，讓高嘉瑜遭受綠營派系、側翼打手圍攻，凸顯民進黨「狼狽為奸」的集體弱智。

高嘉瑜因林智堅論文案和新竹棒球場爭議，提出說有黨內聲音醞釀「換堅」。李彥秀文中指出，結果同為民進黨的立委鄭運鵬質疑高嘉瑜「以後遇到委屈誰要幫你？」立委趙天麟也砲轟「有這樣的同志還需要敵人嗎？」

李彥秀表示，民進黨內部系統性的攻訐還包括英系台北市議員洪健益、劉耀仁質疑高嘉瑜作秀破壞黨內和諧與團結，要她「閉嘴」，媒體人周玉蔻在廣播節目怒嗆，「高嘉瑜發言已經到了可以開除黨籍的地步了。」桃園市前議員王浩宇更表示，「如果沒有人要當壞人，那壞人就讓我來做…，將向中評會提出檢舉，最重可處除名處分。」

李彥秀指出，看高嘉瑜被黨內圍攻的樣子，不明就裡的人還以為論文抄襲、修建棒球場的人是高嘉瑜。李彥秀也批評指出，真實敢言難見容於民進黨當道，民進黨墮落至此的原因，就是一言堂的政治文化所致，包括對外用司法、行政資源恫嚇不同意見，對內則用派系、側翼打手壓制不同聲音。

李彥秀表示，民進黨執政一路走來，已變成「不能解決問題，就解決提出問題的人」，她除要讚許高嘉瑜比趨炎附勢的政客勇敢太多，也認為綠營對高嘉瑜的攻訐，就是民進黨內對於權力的「集體焦慮」，凸顯目前民進黨內的集體弱智與狼狽為堅。