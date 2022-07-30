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領導台灣寧靜革命 柯文哲：李登輝的貢獻當之無愧

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自柯文哲臉書
圖/取自柯文哲臉書

李登輝前總統辭世兩年，台北市長柯文哲今在臉書發文指出，在李前總統領導下，台灣寧靜革命，能以寧靜平穩的方式邁向民主，李前總統的貢獻當之無愧。

柯文哲說，「召喚台灣所有可團結的力量，捐棄成見，拋開藍綠，合而為民、協同為國，使台灣成為一個偉大的國家。」這是李登輝前總統在2018年，面對亞太新形勢及兩岸不穩定，許下的生日願望。

柯文哲表示，李前總統辭世兩年了，1988年他繼任總統，在他擔任總統期間，致力民主，推動總統直接民選，修憲及國會改革，終結了萬年國會。.

柯文哲說，在李前總統領導下，台灣 #寧靜革命，以最低的社會成本，成為民主自由的國家。台灣能以寧靜平穩的方式邁向民主，李前總統的貢獻當之無愧。

柯文哲表示，李前總統在世時，朝野競爭雖激烈，仍能不定期跨越黨派對話，共謀為民，而不只是相互攻訐、或虛耗停滯於內鬥。

此外，他勉勵後進政治人物要把自己還給人民、著眼人民。要捐棄成見，合而為民，才能讓灣堅強偉大。

柯文哲 李登輝 台北市長

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